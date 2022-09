Vinh danh 13 tập thể, cá nhân anh hùng, điển hình tiên tiến

7 tập thể được vinh danh tại chương trình là: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Hòa (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình); Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an); 3 liệt sĩ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội); Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco); Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel; Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). 6 cá nhân được vinh danh gồm: Đại tá, Mai Hoàng-Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân-Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh; ông Vũ Gia Luyện-Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ quốc tế ITS (TP. Hà Nội); em Nguyễn Đức Thuận-sinh viên Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội; vận động viên Nguyễn Thị Oanh-Đội tuyển Điền kinh quốc gia; bà Thạch Thị Chal Thi-Giám đốc Công ty TNHH Trà Vinh Farm (tỉnh Trà Vinh); bác sĩ Đỗ Doãn Bách-Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai.