Pleiku: Rà soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

(GLO)- Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giao thông đường bộ, Chủ tịch UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) Đỗ Việt Hưng vừa ký ban hành Công văn về tổng kiểm tra, rà soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn.





Theo đó, để triển khai hiệu quả kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, cập nhật và bổ sung dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường chỉ đạo, đôn đốc các ngành đoàn thể phối hợp công an phường, xã thu thập thông tin về xe, chủ xe theo mẫu phiếu gửi kèm tại kế hoạch trên, hoàn thành trước ngày 31-12-2022.

Công an TP. Pleiku tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Thanh Nhật



Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát phương tiện phục vụ việc cập nhật, bổ sung dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị và tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhằm tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện. Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố căn cứ yêu cầu thực tế và đề xuất của UBND các xã, phường xem xét cân đối nguồn ngân sách phục vụ công tác tổng rà soát theo quy định.



Đồng thời, UBND TP. Pleiku đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm túc việc kê khai phương tiện giao thông theo chỉ đạo của UBND thành phố…



Được biết, thực hiện chủ trương của Bộ Công an về tổng kiểm tra, rà soát, cập nhật và bổ sung dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo dữ liệu đăng ký xe “đúng, đủ, sống, sạch”, Công an TP. Pleiku đã xây dựng Kế hoạch số 1324/KH-CATP-CSGTTT ngày 22-7-2022 triển khai thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tổng kiểm tra, rà soát, cập nhật và bổ sung dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, giao nhiệm vụ cho Công an phường, xã thu thập các thông tin về xe, chủ xe (theo từng hộ) trên địa bàn quản lý, để cung cấp cho cơ quan đăng ký xe phục vụ cập nhật, bổ sung thông tin vào cơ sở dữ liệu đăng ký xe…



THANH NHẬT