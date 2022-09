Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an huyện Phú Thiện với UBND các xã, thị trấn

(GLO)- Chiều 13-9, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) ký kết quy chế phối hợp giữa Công an huyện Phú Thiện với UBND các xã Ia Ake, Ia Yeng, Ia Sol và Chư A Thai trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đại tá Lê Quang Trung-Trưởng Công an huyện chủ trì lễ ký kết.

Theo quy chế, Công an huyện sẽ phối hợp với Công an các xã, thị trấn có tuyến tỉnh lộ 662B đi qua triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ như: Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT; tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; phối hợp trong rà soát khắc phục điểm đen, điểm tiềm ẩn, bất cập về giao thông...

Quang cảnh lễ ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Phạm Thị Mai

Tại buổi lễ, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, huy động sự tham gia của các ngành, đoàn thể trong việc phối hợp thực hiện quản lý, giáo dục đối tượng, nhất là đối tượng thường xuyên vi phạm trật tự ATGT; công tác chỉ đạo triển khai Kế hoạch 979/KH-CAT-PV01, ngày 15-9-2021 của Giám đốc Công an tỉnh về nâng cao hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở và thảo luận đề ra các giải pháp để quy chế phối hợp hoàn thiện hơn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 662B đi qua địa bàn huyện Phú Thiện trong thời gian tới.