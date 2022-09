Kông Chro triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

(GLO)- Chiều 22-9, UBND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện phát triển ổn định. Kết quả gieo trồng vụ Đông xuân năm 2021-2022 và vụ mùa đạt mức cao; công tác quản lý sản xuất, kinh doanh nông-lâm-thủy sản được đẩy mạnh; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ; công tác phòng-chống thiên tai được các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động rộng rãi; công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất đai, tài nguyên-môi trường và trật tự xây dựng được siết chặt hơn. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại phát triển tương đối ổn định. Tổng nguồn vốn huy động và cho vay qua ngân hàng tăng so với cùng kỳ. Đến ngày 10-9, thu ngân sách trên địa bàn được 31,23 tỷ đồng, đạt 148,3% dự toán giao, bằng 94,64% so với cùng kỳ năm 2021.

Huyện Kông Chro bàn giải pháp triển khai nhiệm những tháng cuối năm 2022. Ảnh: Phương Liên

Lĩnh vực an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và chăm lo các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Ngành Y tế huyện thực hiện tiếp nhận và tiêm vắc xin phòng Covid-19 kịp thời và đúng kế hoạch; thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống các loại dịch bệnh; công tác khám-chữa bệnh và phòng-chống dịch Covid-19 được đẩy mạnh. Công tác giao quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu giao; nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, xã năm 2022 hoàn thành đảm bảo kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông, quản lý bảo vệ rừng, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đề ra các giải pháp phòng-chống bão lụt và phương hướng triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian đến.

Những tháng cuối năm, huyện đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Tập trung triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Cùng với đó, huyện chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan, phòng-chống thiên tai bão lụt. Tập trung triển khai các kế hoạch, chương trình của ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý giống, cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản. Chủ động, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi…

AN PHÁT