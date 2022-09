Gia Lai đối thoại để tháo gỡ vướng mắc về chính sách bảo hiểm

(GLO)- Qua việc tổ chức hội nghị hỗ trợ, tư vấn, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với các đơn vị, doanh nghiệp, BHXH tỉnh Gia Lai đã giúp doanh nghiệp, người lao động kịp thời nắm bắt những điểm mới, quy định liên quan đến chính sách bảo hiểm nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động.



Ngày 21-9 vừa qua, tại TP. Pleiku, BHXH Việt Nam phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) và BHXH tỉnh tổ chức hội nghị hỗ trợ, tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho hơn 100 đại biểu đại diện cho 50 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trước đó, ngày 8-9, BHXH tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị cùng nội dung này với sự tham gia của hơn 80 đơn vị sử dụng lao động.



Tại các hội nghị, ngành BHXH đã thông tin tổng quan, cập nhật điểm mới, hướng dẫn các quy định pháp luật về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ BHXH bắt buộc có hiệu lực từ năm 2022 đến các doanh nghiệp. Trong đó, trọng tâm là một số điểm về mốc thời gian hợp đồng lao động để xác định đối tượng tham gia BHXH; những nội dung quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP; quy định đóng BHXH bắt buộc đối với lao động là người nước ngoài…

Việc nắm bắt các điểm mới, các quy định liên quan đến chính sách bảo hiểm giúp doanh nghiệp triển khai kịp thời, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động. Ảnh: Như Nguyện



Ở chiều ngược lại, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đã nêu những vướng mắc cũng như các tình huống thực tế trong việc triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Một số vấn đề đại biểu quan tâm là việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với lao động hợp đồng thời vụ, ngắn hạn; các quy định về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh đối với lao động đi làm lại trước thời hạn nghỉ hưởng chế độ; các khoản thu nhập tính đóng BHXH; vấn đề hưởng BHXH một lần… Những vướng mắc, khó khăn mà đại biểu nêu ra đều được ngành BHXH giải đáp, hướng dẫn cụ thể.



Ông Nguyễn Văn Oanh-Phó Giám đốc Công ty TNHH Trái cây Đỉnh Phong (xã Gào, TP. Pleiku) cho biết: “Công ty có khoảng 120 lao động chính thức. Thời gian qua, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN được đơn vị thực hiện đầy đủ, giúp người lao động yên tâm làm việc. Qua buổi đối thoại, những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm được BHXH hướng dẫn, giải đáp cụ thể giúp chúng tôi nắm bắt và thực hiện tại đơn vị. Tôi đánh giá cao việc tổ chức đối thoại của ngành BHXH với các doanh nghiệp”.



Đồng quan điểm, bà Hoàng Ngọc Linh-kế toán Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn (xã Chư Á, TP. Pleiku) cho hay: Công ty luôn được BHXH tỉnh quan tâm hướng dẫn, tư vấn các điểm mới về chính sách BHXH, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. “Tuy nhiên, hiện nay, phần lớn người lao động tại Công ty làm theo thời vụ (khoảng 10 ngày đến dưới 1 tháng). Vì vậy, chúng tôi đề nghị cơ quan BHXH hướng dẫn rõ hơn việc thực hiện chính sách BHXH đối với số lao động này để đảm bảo đúng quy định. Cũng tại hội nghị, những thắc mắc đã được giải đáp đầy đủ, rõ ràng giúp chúng tôi có cơ sở áp dụng tại đơn vị”-bà Linh nói.



Theo bà Dương Ngọc Ánh-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng (BHXH Việt Nam), Gia Lai có khoảng 78.000 lao động tham gia BHXH và khoảng 1,3 triệu người tham gia BHYT. Tỷ lệ này còn thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Thời gian qua, BHXH Việt Nam thường xuyên phối hợp với tỉnh và chỉ đạo BHXH tỉnh triển khai tổ chức các hội nghị hỗ trợ, tư vấn, đối thoại trực tiếp chính sách BHXH, qua đó tư vấn, giải đáp các vướng mắc giúp doanh nghiệp và người lao động kịp thời nắm bắt những điểm mới, quy định liên quan đến chính sách BHXH, lao động, việc làm và áp dụng vào thực tế tại đơn vị, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động.



Ông Trần Ngọc Tuấn-Phó Giám đốc BHXH tỉnh-thông tin: Những năm qua, BHXH tỉnh luôn quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động, trong đó có việc thường xuyên tổ chức hội nghị tư vấn, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp. Quá trình thực hiện chính sách BHXH còn phát sinh những khó khăn, một số đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ cho người lao động, ảnh hưởng đến quyền lợi của người thụ hưởng. Vì vậy, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

NHƯ NGUYỆN