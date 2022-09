Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc

(GLO)- Những năm qua, các ngành, địa phương, doanh nghiệp quan tâm hơn đến an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Đặc biệt, các doanh nghiệp chú trọng cải tiến công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc và môi trường tại nơi làm việc.

Theo thống kê của Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, trong Tháng Hành động về ATVSLĐ (tháng 5-2022), các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 148 lớp huấn luyện ATVSLĐ nhằm giúp người lao động có thêm kiến thức về môi trường làm việc và kỹ năng, kỹ thuật vận hành máy móc, các trang-thiết bị một cách an toàn.



Trực tiếp điều hành khâu cắt (Bộ phận máy tách hạt điều tại Chi nhánh Công ty TNHH Olam tỉnh Gia Lai), bà Đào Thị Thu Hà cho hay: Để đảm bảo ATVSLĐ trong quá trình làm việc và sản xuất, hàng ngày, tất cả lao động đều phải thực hiện nghiêm ngặt những chỉ dẫn, quy định về an toàn khi sử dụng các dụng cụ, máy móc tại nơi làm việc. Bên cạnh tuyên truyền tạo sự chủ động cho người lao động, đơn vị còn trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Công ty bố trí có lối thoát hiểm để đảm bảo an toàn cho người lao động khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. “Ngay lối ra vào, chúng tôi đặt bảng nội quy ATVSLĐ. Với cách làm này, không chỉ bộ phận tôi phụ trách mà hơn 800 công nhân của Công ty luôn chủ động thực hiện công tác ATVSLĐ. Thời gian qua, đơn vị chưa để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng nào tại nơi làm việc”-bà Hà nhấn mạnh.

Công nhân làm việc tại Chi nhánh Công ty TNHH Olam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến



Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và đo kiểm môi trường lao động để phòng ngừa rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng được các đơn vị, doanh nghiệp chú trọng triển khai. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tổ chức 81 cuộc quan trắc môi trường lao động tại 115 cơ sở sản xuất kinh doanh, 241 đợt khám sức khỏe cho 5.722 lao động. Một số đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác này như: Công ty TNHH một thành viên 75, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang, Viễn thông Gia Lai, Công ty cổ phần Điện Gia Lai, Công ty Thủy điện Ia Ly, Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Sao 1...



Bà Phạm Thị Mến-Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang-cho biết: Để giảm thiểu tỷ lệ bệnh nghề nghiệp của công nhân do tác động của các yếu tố có hại trong môi trường làm việc, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, công nhân, người lao động; đồng thời chủ động đo kiểm môi trường làm việc nhằm không ngừng cải thiện môi trường làm việc an toàn.



12 năm gắn bó với Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang, bà Nguyễn Thị Huệ-công nhân Nông trường Cao su Đoàn Kết-chia sẻ: “Vào dịp đầu năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Năm 2022, sau khi khám, tôi được thông báo sức khỏe không đảm đương được vị trí cạo mủ cao su nên được bố trí sang chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản”.



Theo bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiêm Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Nhận thức của các ngành, doanh nghiệp chuyển biến tích cực. Các doanh nghiệp chú trọng cải tiến công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc và môi trường tại nơi làm việc sao cho vệ sinh, an toàn. “Thời gian tới, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động như: cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bồi dưỡng độc hại, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện kịp thời bệnh nghề nghiệp... Cùng với đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, công nhân lao động trồng thêm cây xanh, xây dựng vườn hoa cây cảnh, tạo môi trường xanh-sạch-đẹp trong khuôn viên nhà máy, công sở và khu dân cư”-bà Duyên cho biết.

ĐINH YẾN