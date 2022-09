Bất ngờ với việc cụ bà 73 tuổi tàng trữ 16 viên đạn K59 trong nhà

Cụ bà L.T.O. (73 tuổi, ở Thanh Hóa) vừa bị xử phạt 20 triệu đồng vì đã tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là 16 viên đạn K59.





Ngày 28-9, tin từ UBND xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L.T.O. (SN 1949) vì đã "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".



Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa qua kiểm tra, xác minh theo nguồn tin tố giác tội phạm đã phát hiện bà O. tàng trữ 16 viên đạn còn nguyên vẹn. Giám định kết luận là đạn quân dụng cỡ 19x18 mm (đạn K59).



Căn cứ vào Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt bà O. 20 triệu đồng.



Theo quyết định xử phạt, do không có tình tiết tăng nặng, lại thành thật hối lỗi, tự nguyện khai báo, đã già yếu nên bà O. bị xử phạt tiền và tịch thu tang vật.



Đối với 16 viên đạn tang vật vi phạm, giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận, xử lý theo quy định.



Theo Tuấn Minh (NLĐO)