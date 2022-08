Tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Chư Băh

(GLO)- Tối 16-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" xã Chư Băh đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là địa phương được Ban Chỉ đạo thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) chọn tổ chức điểm. Dự và chung vui cùng ngày hội có ông Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Trong những năm qua, cán bộ và người dân trên địa bàn xã luôn tích cực tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với những nhiệm vụ thiết thực, hiệu quả, thường xuyên góp ý cho lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh trật tư; tham gia tố giác tội phạm; xây dựng các mô hình, tuyên truyền, vận động người thân chấp hành pháp luật… Qua đó, phong trào phát triển về cả chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo được sức lan tỏa rộng rãi.

Đại diện các buôn trong xã Chư Băh ký quy ước thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Sang

Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự và người dân trên địa bàn xã đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đánh giá kết quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo đó, qua 17 năm thực hiện, Đảng ủy xã đã ban hành các Nghị quyết về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Trong đó, lực lượng Công an xã là nòng cốt đã tăng cường phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, các thôn trên địa bàn ký giao ước thi đua; thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm. Đến nay, 100% các thôn đều có tổ tự quản bảo đảm an ninh trật tự.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Chư Băh đã chứng kiến hệ thống chính trị của 5 buôn ký giao ước thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dịp này, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Giám đốc công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng cũng đã trao quà cho bà con xã Chư Băh.