Quan tâm xây dựng đội ngũ an toàn vệ sinh viên

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh quan tâm xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV). Nhờ đó, nguy cơ rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở các doanh nghiệp đã giảm thiểu đáng kể.

Hiện toàn tỉnh có hơn 3.000 ATVSV. Bà Trần Thị Thanh Hằng-kế toán kiêm Chủ tịch Công đoàn, phụ trách công tác bảo hộ lao động Doanh nghiệp tư nhân Anh Khoa (TP. Pleiku) cho hay: Hội đồng an toàn vệ sinh lao động của đơn vị gồm 5 thành viên do Giám đốc làm Chủ tịch Hội đồng; đồng thời, bầu 47 thành viên kiêm nhiệm làm công tác ATVSV. Mạng lưới này được phân bổ đều ở các tổ, đội tại các phân xưởng sản xuất. Từ người làm bảo vệ đến tạp vụ trong công ty đều được gắn trách nhiệm ATVSV. “Mỗi ATVSV được xem là “tai mắt” của doanh nghiệp. Chỉ cần họ phát hiện những vấn đề khiếm khuyết nhỏ trong quá trình sản xuất rồi nhắn vào nhóm Zalo Công đoàn, lãnh đạo sẽ có hướng xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, hàng năm, chúng tôi mời cán bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về huấn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động cho đội ngũ này”-bà Hằng cho biết.

Công ty Thủy điện Ia Ly tạo môi trường làm việc an toàn nhất cho cán bộ, công nhân, người lao động. Ảnh: Đinh Yến

Gần 20 năm gắn bó với doanh nghiệp cũng là từng ấy thời gian ông Nguyễn Tuấn Anh-Quản đốc phân xưởng F2 kiêm nhiệm làm ATVSV tại Doanh nghiệp tư nhân Anh Khoa. Ông Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: “Hàng ngày, ngoài công việc chuyên môn, nhiệm vụ của tôi là theo dõi, hướng dẫn, nhắc nhở tất cả công nhân thực hiện đúng quy định an toàn lao động; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những nguy cơ có thể xảy ra tai nạn lao động để kiến nghị lãnh đạo doanh nghiệp khắc phục. Những kiến nghị, đề xuất của chúng tôi đều được doanh nghiệp đáp ứng, giúp công nhân an tâm làm việc, gắn bó với đơn vị”.

Với đặc thù sản xuất điện nên công tác an toàn luôn được Công ty Thủy điện Ia Ly đặt lên hàng đầu. Đến nay, Công ty đã thành lập Hội đồng an toàn vệ sinh lao động gồm 8 thành viên do Phó Giám đốc Công ty làm Chủ tịch Hội đồng. Mạng lưới ATVSV của đơn vị bao gồm 23 người, có quy chế hoạt động cụ thể, thực hiện đúng các quy định trong quy trình an toàn điện. Ông Nguyễn Văn Bình-Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Ia Ly-thông tin: Mạng lưới ATVSV có vai trò quan trọng, là cầu nối để lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt, lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị của người lao động trong thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Hàng năm, Công ty đều tổ chức tập huấn, kiểm tra về kỹ thuật an toàn điện; kiểm định kỹ thuật an toàn 100% thiết bị, dụng cụ có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Môi trường làm việc xanh-sạch-đẹp luôn được đơn vị chú trọng. Tất cả đã góp phần hạn chế thấp nhất sự cố thiết bị do vi phạm quy trình trong vận hành và giảm thiểu tai nạn lao động xảy ra.

Cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang tham gia Hội thi ATVSV giỏi. Ảnh: Đinh Yến

Ông Nguyễn Hữu Tùng-Phó Trưởng phòng Chính sách lao động (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội): Điều 74 của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định: Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất 1 ATVSV kiêm nhiệm. Họ là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.

Về phần mình, để nâng cao năng lực hoạt động đội ngũ ATVSV trong các doanh nghiệp, hàng năm, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn triển khai các quy định về an toàn vệ sinh lao động. Từ đầu năm đến nay, 80 doanh nghiệp đã được hỗ trợ tổ chức tập huấn, huấn luyện cho hơn 6.000 lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó, Sở còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh-kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại 17 doanh nghiệp... Tuy nhiên, theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, hiện mới có 60% mạng lưới ATVSV hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người lao động, còn lại vẫn chưa phát huy hết vai trò của mạng lưới này. Nhiều đơn vị kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa thành lập mạng lưới ATVSV…

Trao đổi với P.V, ông Trần Thanh Hải-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: Mạng lưới ATVSV có vai trò rất quan trọng hỗ trợ cho doanh nghiệp về công tác an toàn trong quá trình sản xuất. Sản xuất an toàn thì doanh nghiệp mới ổn định và phát triển được. Vì vậy, các đơn vị, doanh nghiệp cần quan tâm xây dựng rộng khắp, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ này. Mạng lưới ATVSV đã được Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định. Vì thế, các doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ những quy định về an toàn, vệ sinh lao động, góp phần mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh.

ĐINH YẾN