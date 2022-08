Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực y tế

(GLO)- Theo ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng kế hoạch hàng năm gắn với đánh giá nhận xét thi đua của mỗi đơn vị… Từ đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự tại đơn vị, cơ sở.

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về y tế. Hiện nay, Sở có 29 đơn vị trực thuộc; trong đó, tuyến tỉnh có 6 bệnh viện, 2 chi cục, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Pháp y; tuyến huyện có 17 trung tâm y tế với 220 trạm y tế tuyến xã. Tổng số cán bộ, nhân viên y tế toàn ngành là 4.776 người.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được Sở quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả. Các đơn vị trực thuộc đã tham mưu xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Đảng ủy cấp trên về công tác đảm bảo an ninh trật tự và hướng dẫn của Công an tỉnh về công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam cho biết: Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của ngành đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên ngày càng được nâng cao; ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở không để xảy ra vi phạm pháp luật hay sa vào các tệ nạn xã hội...

Ngành Y tế và Công an tăng cường công tác phối hợp để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng tấn công nhân viên y tế. Ảnh: Như Nguyện

Lực lượng Công an và ngành Y tế địa phương đã hình thành cơ chế trao đổi thông tin hiệu quả. Đặc biệt, một số bệnh viện hoặc khoa cấp cứu, khoa khám bệnh ở một số bệnh viện đã thiết lập “đường dây nóng” với lực lượng Công an sở tại để kịp thời trao đổi, xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. Theo ông Lê Nguyễn Quang Toại-Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế, hiện nay, các đối tượng tội phạm rất manh động, hoạt động có băng nhóm, coi thường tính mạng và sức khỏe của người khác. Đặc biệt, tại các cơ sở y tế, bệnh viện, nhiều trường hợp người nhà bệnh nhân tấn công nhân viên y tế, gây hoang mang lo lắng trong đội ngũ phục vụ tại đây. Vì vậy, giữa ngành Y tế và Công an cần tăng cường phối hợp để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng tấn công nhân viên y tế trong các cơ sở y tế.

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, thành quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Thượng tá Nguyễn Văn Tài-Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và của địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28-2-2021 của Bộ Công an về “Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự”; tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống các biểu hiện suy thoái đạo đức, tham nhũng, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chú trọng bồi dưỡng, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc, của địa phương, nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp thực hiện tốt quy chế giữa Công an tỉnh và Sở Y tế năm 2022 về đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực y tế; thường xuyên trao đổi, xác minh, cung cấp thông tin trên lĩnh vực y tế, công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước…