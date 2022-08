Ngày hội "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" tại xã Hà Ra

(GLO)- Ngày 16-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022 tại thôn Phú Danh (xã Hà Ra).

Quang cảnh ngày hội. Ảnh: Thanh Phạm

Những năm qua, công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của huyện Mang Yang không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên tuyền, xây dựng phong trào; duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Mang Yang đã phối hợp hệ thống chính trị địa phương tổ chức 101 buổi phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại các thôn, làng, trường học, cơ quan, doanh nghiệp với 11.368 lượt người tham gia; tuyên truyền bằng xe loa 30 lượt, xây dựng 6 bản tin, 1.406 tờ rơi tuyên truyền công tác đấu tranh, phòng-chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, phòng-chống dịch Covid-19; có 21 cá nhân ký cam kết đảm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đăng tải, chia sẻ hơn 1.200 tin, bài tuyên truyền về hoạt động phong trào trên các trang mạng xã hội…

Tại ngày hội, đã có nhiều hoạt động được tổ chức sôi nổi như: giao lưu bóng chuyền giữa các thôn, làng trên địa bàn xã; hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ mang đậm nét văn hóa của địa phương.

Dịp này, có 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được Chủ tịch UBND xã biểu dương, khen thưởng.