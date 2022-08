Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thị trấn Nhơn Hòa

(GLO)- Sáng 19-8, tại làng Plei Hrai Dong, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và diễn đàn Công an thị trấn lắng nghe ý kiến nhân dân. Đến dự có ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh.

Các đại biểu tham dự ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân thị trấn Nhơn Hòa luôn tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" bằng những cách làm hay và thiết thực, như: Người dân thông báo, trao đổi thông tin với lực lượng công an để đấu tranh hiệu qủa các loại tội phạm và phòng ngừa các vi phạm khác.

Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các nghị quyết, văn bản về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị thôn, làng đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác này. Công an thị trấn tích cực tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền, phân công các tổ chức, đoàn thể giúp đỡ các loại đối tượng, nhất là đối tượng chấp hành xong hình phạt tù về nơi cư trú, tạo điều kiện để họ hòa nhập cộng đồng, chăm lo lao động, sản xuất. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn xã không tăng so với cùng kỳ. Cùng với đó, 12 tổ tự quản, thôn, làng và 1 tổ tự quản về an toàn giao thông của thị trấn cũng đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Trưởng ban Chỉ đạo thị trấn Nhơn Hòa tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trải qua 17 năm tổ chức ngày hội, cán bộ và nhân dân thị trấn Nhơn Hòa đã phát huy sức mạnh tổng hợp, giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác này. Qua đó, kịp thời biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân; góp phần đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" thị trấn Nhơn Hòa đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.