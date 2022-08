Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Phú Thiện và Đức Cơ

(GLO)- Ngày 17-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) và xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Dự ngày hội tại xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) có ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Hiao đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền với trên 3.360 lượt người tham gia; hơn 1.000 hộ với trên 3.800 người ký cam kết tham gia bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, xã Ia Hiao cũng đã củng cố, duy trì có hiệu quả các mô hình, như: camera giám sát an ninh, mạng xã hội với pháp luật vì bình yên cuộc sống. Các mô hình đã cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều thông tin giá trị phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Quang cảnh Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện). Ảnh: Bảo Anh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt và lãnh đạo UBND huyện đã chúc mừng cán bộ, Nhân dân xã Ia Hiao; đồng thời, đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Hiao tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng người dân; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương; kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến...

Dịp này, Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho 1 cá nhân, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho 1 tập thể, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

* Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) vừa tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vào chiều 17-8.

Những năm qua, Công an xã đã tham mưu Đảng ủy xã ra Nghị quyết đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó, chú trọng đến công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Trên cơ sở đó, từ năm 2021 đến nay, Công an xã Ia Nan đã xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả 34 kế hoạch về tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng-chống vượt biên…; tham mưu đưa vào hoạt động 15 tổ tự quản đường biên và an ninh trật tự tại các thôn, làng với tổng số 92 thành viên. Bên cạnh đó, Công an xã còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các buổi họp thôn, làng, trường học, khu vực nương rẫy… với 48 buổi thu hút hơn 5.000 lượt người dân và học sinh tham gia.

Ngày hội đã có nhiều hoạt động sôi nổi như: giao lưu bóng chuyền giữa các thôn, làng trên địa bàn xã; hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ…

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020-2021 cho 3 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, Chủ tịch UBND xã Ia Nan đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.