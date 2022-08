Ia Hrú kiềm chế hiệu quả tai nạn giao thông

(GLO)- Sau hơn 1 năm triển khai xây dựng mô hình “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh) đã chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) được kiềm chế hiệu quả.

Xã Ia Hrú có khoảng 6 km quốc lộ 14 chạy qua. Hàng ngày, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua tuyến quốc lộ này khá lớn nhưng ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận người dân còn hạn chế. Nhiều thanh-thiếu niên thường xuyên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu, bia. Đây là những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. Điển hình như vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 14-2-2021 tại làng Plei Đung (xã Ia Hrú) làm 4 người chết và 1 người bị thương nặng.

Sau khi xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này, huyện Chư Pưh chọn xã Ia Hrú làm điểm xây dựng mô hình “Bảo đảm TTATGT”. Để thực hiện mô hình đạt hiệu quả, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo TTATGT. Trên cơ sở nghị quyết này, UBND xã thành lập 1 tổ tự quản về an toàn giao thông do Trưởng Công an xã làm Tổ trưởng. Ngoài công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn, Tổ tự quản còn phối hợp với hệ thống chính trị các thôn, làng tuyên truyền, giáo dục người dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Cùng với đó, xã Ia Hrú xây dựng thêm 2 tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại 1 nhà thờ và 1 nhà chùa do các thanh niên trong vùng đồng bào theo đạo tham gia. Đồng thời, xã thành lập 9 tổ giáo dục cộng đồng tại 9 thôn, làng với 54 thành viên tham gia tuyên truyền pháp luật về TTATGT. Đặc biệt, trong năm 2021, xã Ia Hrú xây dựng mô hình “Ánh sáng camera kết hợp tổ tự quản về an ninh trật tự” để kịp thời phát hiện, xử lý số thanh-thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng. Anh Ksor Lĩu (làng Plei Đung) cho biết: “Tôi từng vi phạm và bị xử lý hành chính về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy tham gia giao thông. Được lực lượng Công an xã tuyên truyền, giáo dục, tôi nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình và tự nguyện ký cam kết khi tham gia giao thông sẽ chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ”.

Hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến đường Ia Hrú-Ia Dreng góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ông Huỳnh Thái Nghiêm-Chủ tịch UBND xã Ia Hrú-thông tin: Thời gian qua, mô hình “Đảm bảo TTATGT” của xã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện và Ban An toàn giao thông huyện. Nhờ đó, tình hình TTATGT trên địa bàn xã đã chuyển biến tích cực. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 1 vụ TNGT, làm 1 người chết. So với cùng kỳ năm ngoái, TNGT giảm 3 vụ, giảm 5 người chết. “Trong thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT đến người dân. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Xã cũng sẽ lồng ghép nhiều mô hình khác để đảm bảo TTATGT, kiềm chế TNGT và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”-Chủ tịch UBND xã Ia Hrú nhấn mạnh.

Trao đổi với P.V, Thiếu tá Bùi Mạnh Tuấn-Phó Trưởng Công an huyện Chư Pưh-cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 979/KH-CAT-PV01 của Công an tỉnh về công tác đảm bảo TTATGT và phòng-chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, Công an huyện đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện và phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Ia Hrú tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Công an huyện cũng thành lập các tổ công tác xuống các thôn, làng để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Đặc biệt, đơn vị rà soát số xe công nông, xe độ chế tại xã Ia Hrú để quản lý; lập danh sách những thanh-thiếu niên có biểu hiện càn quấy, điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách… để gọi hỏi, giáo dục răn đe; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 14 và các trục đường liên thôn để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm.