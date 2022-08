Dự án gần 20 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19

(GLO)- Khoảng 5 ngàn phụ nữ nghèo, dễ bị tổn thương do bị bạo lực, khuyết tật, lao động nhập cư, DTTS, bị mất hoặc giảm thu nhập do Covid-19, sống ở khu vực bị thiên tai ở 9 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Điện Biên, Hà Tĩnh, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, An Giang, Thái Bình và Lào Cai được hỗ trợ các gói vật dụng phòng ngừa dịch Covid-19, được trang bị và truyền thông kỹ năng sống để phòng ngừa rủi ro, bất lợi và cách thức tìm kiếm dịch vụ hỗ trợ sẵn có. Đây là mục tiêu của dự án vừa được cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Nhật bản-khởi động.

Phụ nữ là đối tượng dễ bị bạo hành. Ảnh nguồn Internet

Ngoài Việt Nam, dự án của UN Women và Chính phủ Nhật Bản còn thực hiện tại 3 nước: Campuchia, Thái Lan, Lào (tổng trị giá của dự án gần 20 tỷ đồng). Các can thiệp của dự án nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ có trách nhiệm giới và cán bộ làm việc tại Văn phòng Thông tin di cư, Hội phụ nữ các cấp và các tổ chức xã hội tại các nước, các địa phương nói trên.

Theo báo cáo của Liên hiệp quốc, tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động giảm 8% từ năm 2021 do ảnh hưởng dịch Covid-19. Trưởng đại diện UN Women, bà Elisa Fernandez Saenz nhìn nhận, nhiều phụ nữ Việt Nam mất việc làm, giảm thu nhập, thiếu nhà ở, hạn chế tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ và bảo trợ xã hội… Báo cáo của cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam cũng cho biết, hơn 1/3 phụ nữ chịu ít nhất một hình thức bạo lực trong đại dịch.

THẤT SƠN