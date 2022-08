BIDV đồng hành cùng ngành Y tế chăm sóc sức khỏe người dân

(GLO)- Sáng 15-8, BIDV Gia Lai, BIDV Nam Gia Lai và BIDV Phố Núi tổ chức lễ trao tặng xe cứu thương trị giá 1,2 tỷ đồng cho Trung tâm Y tế huyện Krông Pa. Đây là lần thứ 3 BIDV tài trợ xe cứu thương cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh và là 1 trong 63 chiếc xe cứu thương được BIDV trao gửi đến bệnh viện các tỉnh, thành phố khắp cả nước trong đợt này gắn với chuỗi sự kiện kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập BIDV.

Chiếc xe cứu thương mới 100% do BIDV trao tặng Trung tâm Y tế huyện Krông Pa trị giá 1,2 tỷ đồng. Trên xe có đầy đủ các thiết bị cấp cứu như cáng cứu thương, 2 bình oxy, 1 bộ đàm liên lạc, khoang cứu thương áp suất âm, hệ thống khử trùng và làm sạch áp suất tủ, kệ thiết bị y tế cùng các thiết bị chuyên dụng khác. Đây là món quà thiết thực của BIDV trao tặng với mong muốn chung tay cải thiện điều kiện cơ sở vật chất khám-chữa bệnh, nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân huyện Krông Pa.

Tiếp nhận món quà ý nghĩa này, bác sĩ Trương Thanh Liêm-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pa-phấn khởi cho biết: “Đặc thù địa bàn huyện Krông Pa rất rộng, bao gồm 14 xã, thị trấn với hơn 90 ngàn dân. Do đời sống kinh tế khó khăn nên ý thức chăm sóc sức khỏe của người dân còn hạn chế. Hàng tháng, nhu cầu vận chuyển bệnh nhân nặng từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh rất lớn, cả đi và về hơn 5 giờ nhưng Trung tâm Y tế huyện hiện chỉ có 1 xe cứu thương. Do đó, việc BIDV tài trợ xe cứu thương cho đơn vị sẽ góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện tốt hơn”.

Lãnh đạo BIDV các chi nhánh: Gia Lai, Nam Gia Lai và Phố Núi trao tặng xe cứu thương cho đại diện Trung tâm Y tế huyện Krông Pa. Ảnh: Sơn Ca

Ghi nhận sự quan tâm đồng hành của BIDV, ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế-cho hay: Trong những năm qua, BIDV luôn quan tâm đồng hành cùng ngành Y tế. Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BIDV đã dành sự quan tâm hỗ trợ về tinh thần, vật chất cho tỉnh trong công tác phòng-chống dịch. Việc BIDV tặng xe cứu thương có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên, khích lệ đội ngũ y-bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Krông Pa tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Xuyên suốt những năm qua, song song với hoạt động kinh doanh ổn định, an toàn và hiệu quả, các chi nhánh BIDV tại Gia Lai luôn ưu tiên thực hiện trách nhiệm xã hội, dành những lợi ích tốt nhất cho cộng đồng. Đây cũng là những giá trị, sứ mệnh cốt lõi và văn hóa doanh nghiệp mà BIDV luôn nỗ lực gìn giữ, phát huy, dành nhiều nguồn lực và tâm huyết thực hiện. Do đó, các chương trình an sinh xã hội của BIDV tập trung vào các lĩnh vực như: tài trợ giáo dục, xây dựng trường học, tài trợ trang-thiết bị y tế, xe cứu thương cho bệnh viện, hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt, giúp đỡ đồng bào nghèo ăn Tết với tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng trong 5 năm qua. Chia sẻ thêm về các hoạt động an sinh xã hội, ông Trần Văn Chương-Giám đốc BIDV Gia Lai-thông tin: “Gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập, BIDV tổ chức trao tặng 63 xe cứu thương cho các bệnh viện trên toàn quốc, trong đó có Gia Lai. Đây là món quà chứa đựng tình cảm chân thành của tập thể người lao động BIDV với mong muốn góp chút sức lực trong công tác xã hội hóa y tế đến cộng đồng. BIDV rất hân hạnh được tiếp tục đồng hành, hỗ trợ công tác y tế trên địa bàn tỉnh nhiều hơn nữa trong thời gian tới”.

Trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập BIDV, 3 Chi nhánh BIDV tại Gia Lai tổ chức trao tặng xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Krông Pa. Ảnh: Sơn Ca

Thông qua những chương trình an sinh xã hội, BIDV không chỉ thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng mà còn là triết lý kinh doanh đầy nhân văn mà đơn vị luôn hướng đến. Bên cạnh việc trực tiếp hỗ trợ chi phí thực hiện các chương trình an sinh xã hội, BIDV còn vận động khách hàng, công chúng chung tay thực hiện hoạt động an sinh xã hội góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, cùng cộng đồng xây dựng nên những giá trị tinh thần tốt đẹp, giàu tính nhân văn. Trong năm 2021, công tác an sinh xã hội của BIDV Gia Lai đã tiếp nối những giá trị cốt lõi, mang lại lợi ích cho cộng đồng thông qua các chương trình hết sức ý nghĩa như: Trao quà Tết cho đồng bào nghèo, tài trợ xây dựng 1 nhà “Đại đoàn kết” ở thị xã Ayun Pa, 1 nhà tình nghĩa ở huyện Chư Prông, tài trợ thư viện cho Trường Tiểu học số 1 thị trấn Đak Đoa trị giá 500 triệu đồng; tài trợ 500 triệu đồng cho tỉnh phòng-chống dịch Covid-19; hỗ trợ bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tài trợ cho Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai 1 máy đăng ký thông tin y tế tự động. Trong năm 2022, BIDV Gia Lai tiếp tục thực hiện chương trình trao quà Tết cho đồng bào nghèo trị giá 208 triệu đồng; đồng thời phối hợp với BIDV Nam Gia Lai, BIDV Phố Núi tài trợ nhà ở cho người nghèo trị giá 2 tỷ đồng, tài trợ xe cứu thương trị giá 1,2 tỷ đồng.