Yêu thương đâu chỉ có ngọt ngào

(GLO)- Trong cuộc sống, tình yêu thương mà con người dành cho nhau không chỉ có sự ngọt ngào. Yêu thương còn là sự nghiêm khắc, là những lời nói thẳng thắn, thậm chí là những điều có vẻ phiền phức trước mắt khiến ta cảm thấy khó chịu nhưng thực sự lại hướng đến mục tiêu tốt đẹp, bổ ích, dài lâu.

Yêu thương là tình cảm tốt đẹp mà con người dành cho nhau. Ngọt ngào là những lời nói nhẹ nhàng, dễ nghe; là những cử chỉ, thái độ âu yếm, dịu dàng; là hành động ngợi khen, tuyên dương… khiến cho chúng ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng, tình yêu thương mà con người dành cho nhau không chỉ có sự ngọt ngào. Trong cuộc sống, yêu thương còn là sự nghiêm khắc, là những lời nói thẳng thắn, thậm chí là những điều có vẻ phiền phức trước mắt khiến ta cảm thấy khó chịu nhưng thực sự lại hướng đến mục tiêu tốt đẹp, bổ ích, dài lâu.



“Nếu gia vị làm nên một món ăn ngon thì tình yêu thương làm nên cuộc sống ý nghĩa”. Yêu thương là chất keo kết nối tình người càng thêm thân thiết, bền chặt. Vì cuộc đời không hề suôn sẻ như ý muốn, trái lại luôn tồn tại song hành những thăng trầm, vui buồn, được mất, sướng khổ... Khi thành công, hạnh phúc, chúng ta cần người chung vui. Khi khó khăn, thất bại, chúng ta càng cần sự chia sẻ, an ủi, động viên. Sự yêu thương ngọt ngào giống như những chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc cho mỗi người.



Yêu thương ngọt ngào giúp mỗi người cảm thấy an vui, hài lòng với những điều mình đã làm, đã cho đi và nhận lại. Nó hướng mỗi người đến với niềm vui và hạnh phúc; niềm say mê và động lực; sự mạnh mẽ và quyết tâm. Nó giúp mỗi người tự tạo ra những điều ngọt ngào cho bản thân và sẻ chia với mọi người.



Yêu thương ngọt ngào ở vòng ôm ấm áp của ông bà, sự dìu dắt của mẹ cha, sự nâng đỡ của anh chị em trong gia đình. Yêu thương ngọt ngào có trong lời khen ngợi của thầy cô, sự tán dương của bè bạn, trong từng ánh mắt và nụ cười của mọi người… Chính những điều ngọt ngào ấy sẽ là cội nguồn, là điểm tựa cho sự hình thành những tình cảm chân thành trong cuộc sống.



Thế nhưng, chúng ta cũng biết rằng, không phải điều ngọt ngào nào cũng hàm chứa sự yêu thương chân thật. Có câu: “Những lời hoa mỹ thường kém chân thành”. Thực tế cho thấy, có những điều ngọt ngào thay vì xuất phát từ trái tim chân thành, lại chỉ là vỏ bọc hào nhoáng, tốt đẹp bên ngoài nhằm che đậy ý đồ của những người mang tâm địa xấu với mục đích: hoặc nịnh bợ, lừa dối; hoặc lợi dụng, hãm hại người khác. Những điều ngọt ngào như thế vô tình sẽ khiến ta chủ quan, mất cảnh giác, dễ dẫn đến phạm phải sai lầm.



Khi đã có cuộc sống đủ đầy, chúng ta luôn biết ơn bố mẹ, Bởi lẽ, nhờ có sự dạy bảo đi vào khuôn phép, nền nếp đúng với cách ông bà ta thường bảo “Thương cho roi cho vọt” nên chúng ta mới được như ngày hôm nay.



Không giống như những lời nghiêm khắc với dụng ý hạch sách, trừng phạt, đe dọa người khác nhằm thỏa mãn sự ra oai, ghen ghét, đố kỵ, sự nhắc nhở bằng những lời lẽ cứng rắn hoặc bằng cách xử phạt từ chính gia đình, nhà trường, xã hội… trong những trường hợp cụ thể sẽ thực sự cần thiết, giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, sống thiện, sống tích cực. Thầy cô nghiêm khắc thì học sinh thành tài. Bạn bè nói ra sự thật thì giúp ta tiến bộ. Pháp luật có nghiêm minh thì mọi người mới không dám phạm sai lầm. Có như thế cuộc sống sẽ ấm no, xã hội sẽ yên ổn, đất nước sẽ thịnh vượng.



Thiết nghĩ, mỗi người trong cuộc đời phải điềm tĩnh để đủ sáng suốt nhận ra đâu là những yêu thương ngọt ngào thực sự, đâu là sự nghiêm khắc vì mục đích tốt đẹp. Biết trân trọng tất cả những yêu thương xuất phát từ sự chân thành sẽ giúp ta nuôi dưỡng tâm hồn thiện lương, sống nhân văn hơn và lan tỏa điều tốt đẹp đến với mọi người!



LÊ THỊ XUYÊN