Thêm quốc gia Đông Nam Á phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ

Philippines đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Ảnh: AFP



Người phát ngôn Bộ Y tế Philippines Beverly Ho cho biết, virus đậu mùa khỉ được phát hiện ở một người Philippines 31 tuổi. Bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên của Philippines được phát hiện mắc bệnh khi trở lại Manila vào ngày 19.7.



Bệnh nhân là nam giới, từng đến những quốc gia đã phát hiện có các ca bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh nhân nhập viện sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus bệnh đậu mùa khỉ vào ngày 28.7 nhưng đã được xuất viện.



Bác sĩ Ho cho biết, bệnh nhân "đang được cách ly và theo dõi nghiêm ngặt tại nhà”.



Bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên ở Philippines có 10 người tiếp xúc gần, trong đó có 3 thành viên trong gia đình. Tất cả các ca tiếp xúc đều không xuất hiện bất kỳ triệu chứng đậu mùa khỉ nào nhưng vẫn đang được cách ly.



Theo bà Ho, Philippines đã làm việc với Mỹ về vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ.



Không giống như COVID-19, việc tiếp cận vaccine đậu mùa khỉ bị hạn chế ở những quốc gia như Philippines bởi không nhiều vaccine sẵn có và chỉ một nhóm dân số, chủ yếu là nam giới có quan hệ tình dục đồng giới - mới được tiêm vaccine này.



Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo ngày 27.7 rằng cách tốt nhất để bảo vệ khỏi lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ là “giảm nguy cơ phơi nhiễm”.



WHO đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, với hơn 18.000 ca được báo cáo ở ít nhất 78 quốc gia. Ít nhất 5 người đã chết.



Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học New England nhận thấy, 98% người bị nhiễm bệnh là nam giới đồng tính hoặc song tính và 95% trường hợp lây truyền qua hoạt động tình dục.



Nhưng các chuyên gia lưu ý, việc lây truyền căn bệnh này dường như chủ yếu xảy ra khi tiếp xúc gần gũi, tiếp xúc thân thể và bệnh đậu mùa khỉ cho đến nay vẫn chưa được coi là bệnh lây truyền qua đường tình dục.



WHO đã nhiều lần cảnh báo sự kỳ thị liên quanh căn bệnh đậu mùa khỉ có thể ngăn cản những người bị nhiễm bệnh tìm cách điều trị.



“Kỳ thị và phân biệt đối xử có thể nguy hiểm như bất kỳ loại virus nào và có thể làm bùng phát dịch bệnh" - ông Tedros nói.



Trước Philippines, ở Đông Nam Á có Thái Lan, Singapore... đã công bố phát hiện có ca bệnh đậu mùa khỉ.

Theo Thanh Hà (LĐO)