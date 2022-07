Thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

(GLO)- Từ giữa tháng 7, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn các huyện: Mang Yang, Đak Đoa, Chư Pưh và thị xã An Khê...Đây là một trong những hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).





Tại thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình thân nhân liệt sĩ và 3 người có công tiêu biểu. Xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của tỉnh và cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh, bà Nguyễn Thị Mão (vợ liệt sĩ Phạm Đình Hồng; tổ 6, thị trấn Kon Dơng) bày tỏ: “Chồng tôi hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Gia đình tôi luôn được chính quyền địa phương và các ban ngành quan tâm thăm hỏi, tạo điều kiện trong sản xuất và cuộc sống. Nhân đây, tôi mong muốn lãnh đạo tỉnh, huyện tiếp tục có những quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, mang tính đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống người dân được tốt hơn”.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (bìa phải) ân cần thăm hỏi, động viên bệnh binh Lỹ (làng Đê Ktu, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang). Ảnh: Mộc Trà





Sau những lời ân cần hỏi thăm sức khỏe và điều kiện sống của gia đình những thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành khẳng định: “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn tri ân, khắc ghi sự cống hiến, hy sinh to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”.



Cũng với tinh thần tri ân sâu sắc ấy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Đak Đoa; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách, người có công tại thị xã An Khê; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình người có công ở huyện Chư Pưh.



Ngồi trên chiếc xe lăn ngóng ra phía cửa chính, thương binh Vũ Văn Đoái (xã Thành An, thị xã An Khê) vô cùng xúc động khi đón đoàn công tác. Ông bày tỏ: “Tôi chờ các anh từ sáng đến giờ, thấy trời sầm sầm muốn mưa thì lo lắm. Tôi nghĩ các anh bận nhiều việc nhưng chắc chắn sẽ đến”. Còn bà Rơ Mah Binh (làng Luh Rưng, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) cũng lặng lẽ rơi lệ khi đón nhận cái nắm tay thân tình cùng những lời hỏi thăm ân cần của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và đoàn công tác. Trong suốt những năm chồng mình nằm xuống vì đất nước, bà Binh một mình gồng gánh nuôi con cái trưởng thành. Bà cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương vì luôn đồng hành cùng gia đình. Ông Rơ Ô Beo-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrú-cho biết: “Gia đình bà Rơ Mah Binh là 1 trong 21 đối tượng người có công tiêu biểu của xã. Địa phương thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, tạo điều kiện tốt nhất để họ có động lực vươn lên trong cuộc sống”.



Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng mỗi gia đình 1 phần quà tri ân trị giá 2,5 triệu đồng. Đồng thời, động viên các gia đình chính sách, người có công phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày một phát triển, giàu đẹp, văn minh. Bên cạnh đó, đề nghị chính quyền các địa phương quan tâm, chăm lo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm giúp các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần.



Trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh dành cho bản thân và gia đình, ông Đinh Hmep (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; trú tại làng Rkhương Tleo, xã Kdang, huyện Đak Đoa) bộc bạch: “Là đảng viên mình luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương và động viên, nhắc nhở con cháu, người dân trong làng phải tích cực lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo”.



NHÓM PHÓNG VIÊN