Phát hiện Tê tê Java quý hiếm nặng 3,8kg tại Thừa Thiên - Huế

Sáng 16-7, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 1 cá thể Tê tê Java (Manis javanica), có trọng lượng 3,8kg, cá thể đực, tình trạng sức khỏe yếu, miệng có sủi bọt; thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB.





Đồng Nai: Bàn giao 1 cá thể thuộc loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm

Cá thể Tê tê Java do ông Phan Phú Hồng Tân phát hiện và bàn giao cho cơ quan chức năng ​



Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy tiếp nhận cá thể nói trên từ Công an phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy chuyển giao. Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy tiến hành chăm sóc, nuôi dưỡng; đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật để thả về môi trường tự nhiên.





Cá thể Tê tê Java



Sáng cùng ngày, Công an phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy cho biết, cá thể Tê tê Java nói trên do ông Phan Phú Hồng Tân, trú tại phường Phú Bài phát hiện ven đường và ông Tân đã liên hệ Công an phường Phú Bài chuyển giao.

Theo VĂN THẮNG (SGGPO)