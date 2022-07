Kỳ họp thứ 6 HĐND TP. Pleiku: Thảo luận nhiều vấn đề "hot"

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế-xã hội của TP. Pleiku đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện trên 4.898 tỷ đồng, đạt 48,67% kế hoạch, tăng 6,65% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ thực hiện gần 24.283 tỷ đồng, đạt 46,7% so với kế hoạch, tăng 9,72% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 746,5 tỷ đồng, bằng 54,33% kế hoạch tỉnh giao và 49,75% kế hoạch HĐND thành phố giao, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, thu ngân sách theo phân quyền thực hiện hơn 1.011 tỷ đồng, bằng 75,68% kế hoạch tỉnh giao và 69,74% kế hoạch HĐND thành phố giao, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021. 6 tháng qua, thành phố đón trên 352.500 lượt khách du lịch, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2021 với mức doanh thu đạt 246,5 tỷ đồng, tăng 116,2% so với cùng kỳ năm trước.