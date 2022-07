Đau thương phận mồ côi sau vụ tai nạn rất nghiêm trọng

(GLO)- Chỉ sau một khoảnh khắc kinh hoàng, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của đôi vợ chồng vừa bước qua tuổi 30. 3 đứa trẻ nheo nhóc bỗng rơi vào cảnh mồ côi không cha không mẹ với tương lai mù mịt.





Khu phố nhỏ ở tổ 9 (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) những ngày cuối tháng 6 phủ màu ảm đạm tang thương. Nằm cạnh bên 2 chiếc quan tài của con, bà Vũ Thị Trà-mẹ ruột của anh Phạm Văn Tuấn Anh (SN 1992, trú tại tổ 9, thị trấn Chư Sê) vẫn thất thần, bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy đến với gia đình mình. Tai ương ập đến quá đỗi bất ngờ khiến người phụ nữ tuổi lục tuần dường như muốn gục ngã.

Bế cháu nội chưa đầy 10 tháng tuổi trong tay, bà Trà rũ rượi với những tiếng khóc ai oán. Anh Tuấn Anh là con út trong gia đình có 7 người con của bà Trà. Chồng mất sớm, một mình bà gồng gánh nuôi các con nên người. Tuấn Anh tuy tuổi còn nhỏ nhưng sớm lập gia đình và tu chí làm ăn. 2 anh chị sinh được 3 người con vào các năm 2015, 2020 và cuối năm 2021.

Những đứa trẻ hồn nhiên bỗng chốc rơi vào cảnh mồ côi cha mẹ sau vụ tai nạn. Ảnh: Văn Ngọc



“2 vợ chồng trước cũng cố gắng làm ăn buôn bán nhưng thất bát. Từ 4 năm nay, 2 đứa thuê nhà ở xã Ia Pal để làm bún nên thường dậy sớm, tối về khuya, con cái thì gửi bà nội nhờ chăm sóc. Làm lụng vất vả nhưng vì đông con nên cũng chưa dư dả để mua đất cất nhà mà vẫn phải ở nhà thuê. Tôi già rồi, lại bệnh tật nhưng cũng cố gắng phụ giúp con trai được chút nào hay chút đó. Tối hôm xảy ra vụ việc cũng là lúc 2 vợ chồng đi từ lò bún về để đón con. Nào ngờ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, 2 đứa nó cũng không bao giờ về gặp lũ trẻ được nữa”-bà Trà nức nở.



Ngồi ở góc quan tài trong căn nhà nhỏ, 3 đứa trẻ ngây thơ cũng chưa hình dung được nỗi đau mất mát. Cậu con trai lớn Phạm Vũ Phúc Khang chuẩn bị bước vào lớp 2 thỉnh thoảng vẫn ngơ ngác hỏi bà: “Bố mẹ cháu đâu rồi sao hôm nay về muộn thế, bao giờ bố mẹ mới về. Cháu chỉ ở với bố mẹ thôi” khiến ai nấy nghẹn lòng, không cầm được nước mắt. Trước mắt những đứa trẻ hồn nhiên ấy là những tháng ngày không có tình thương yêu, chở che của cha mẹ. Bà Trà chia sẻ, chị Vũ Thị Ngọc Minh (SN 1992, con dâu bà) cũng rơi vào cảnh mồ côi khi mẹ tai nạn giao thông mất sớm, cha bỏ đi. Con dâu bà cũng lớn lên không có cha mẹ và phải ở với người dì. Bây giờ, 3 người con bé bỏng cũng rơi vào hoàn cảnh bi đát ấy.



Chị Phạm Thị Là-chị gái của anh Tuấn Anh vẫn không thể quên được khoảnh khắc kinh hoàng mà có lẽ sẽ còn ám ảnh chị suốt đời. Ngày 26-6, vợ chồng anh Tuấn Anh và chị Minh đưa cậu con trai út 10 tháng tuổi bị sốt cao đi khám tại TP. Pleiku. Tại đây, các bác sĩ đề nghị đưa cháu nhập viện nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, anh chị đã đưa cháu về cho uống thuốc, nếu không thuyên giảm sẽ cho nhập viện tại Chư Sê. Thấy cháu ốm, vợ chồng người em vất vả, chị Là đã đến phụ mẹ chăm sóc, thuốc thang cho cháu. Khoảng 20 giờ, 1 người em trai của chị hớt hải đến nhà báo tin vợ chồng anh Tuấn bị tai nạn trên đường về.



Chị Là nghẹn ngào: “Tôi vội vàng chạy đến hiện trường thì thấy 2 em nằm đó bất động. Tôi bủn rủn, rụng rời chân tay rồi gắng gượng đưa 2 em đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Chư Sê rồi lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Lúc này, Minh vẫn mở mắt ra nhìn được, còn Tuấn Anh chỉ cử động chân tay đôi chút thôi. Chị em chúng tôi động viên nhau trông chờ vào phép màu nhưng nó đã không xảy ra. Nhìn cảnh các bác sĩ cố gắng cấp cứu, chống chọi với tử thần để cứu mạng sống cho các em mà tôi đau xót không thể nào tả nổi. Minh mất trước, chúng tôi đưa em về Chư Sê, đặt quan tài nằm đó rồi lên lại TP. Pleiku thì hay tin Tuấn Anh cũng không qua khỏi. Có ai mà chỉ trong mấy tiếng đồng hồ phải đưa 2 chiếc quan tài của các em về không…”.

Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đến thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: Văn Ngọc



Trao đổi với P.V, Trung tá Lê Công Ngọc-Phó Đội trưởng Đội Tuần tra, Kiểm soát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh)-cho hay: “Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã phối hợp với Công an huyện Chư Sê và các lực lượng chức năng triển khai các công tác đảm bảo an toàn giao thông và khẩn trương xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ việc xảy ra vô cùng đau thương, chúng tôi cũng đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình bị hại. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, nỗ lực kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn”.



Ông Nguyễn Văn Đương-Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Sê-cũng thông tin: Ngày 27-6, UBND huyện Chư Sê đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân 36 triệu đồng; đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ tai nạn, có hướng xử lý nghiêm minh nếu có hành vi vi phạm pháp luật.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 26-6 tại Km 175+700 m trên quốc lộ 25 đoạn qua thôn Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê). Lúc này, anh Siu Quên (SN 2003, trú tại làng Queng Mép, xã Dun, huyện Chư Sê) điều khiển xe máy BKS 81P4-3775 lưu thông trên quốc lộ 25 theo hướng từ Chư Sê đi Phú Thiện. Khi đến Km 175+700 m đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81D6-000.71 lưu thông theo hướng ngược lại do anh Tuấn Anh điều khiển chở theo chị Minh. Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Tuấn Anh tử vong. Qua kiểm tra cũng phát hiện anh Siu Quên điều khiển xe không có giấy phép lái xe và nồng độ cồn trong hơi thở ở mức rất cao là 0,98 miligam/lít khí thở.

LÊ VĂN NGỌC