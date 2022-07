Công an huyện Ia Pa vì sự hài lòng của người dân

(GLO)- Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) là bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính cho người dân. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn nỗ lực trong các mặt công tác chuyên môn, tích cực cải cách thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm động lực phấn đấu.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử và mã định danh cho công dân trên địa bàn, năm 2022, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Ia Pa) đã ra sức phấn đấu thi đua làm việc với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”. Đội tổ chức tiếp dân tất cả các ngày trong tuần; xuống từng địa bàn, đến từng nhà, nhất là các trường hợp người khuyết tật, neo đơn, già yếu, bệnh tật để làm CCCD cho người dân; chủ động phối hợp với Bưu điện huyện trong việc trả CCCD tại nhà, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.

Đến làm CCCD tại trụ sở Công an xã Ia Ma Rơn, chị Nông Thị Như Ngọc (thôn Đak Chá) chia sẻ: “Nắm được thông tin Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội về làm CCCD cho người dân tại xã, tôi đã sắp xếp thời gian từ Bình Dương về địa phương để làm. Tôi được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn cụ thể nên nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cấp CCCD”.

Còn bà Nguyễn Thị Phú (thôn Đồng Sơn, xã Kim Tân) thì cho biết: “Năm nay, tôi đã 80 tuổi, đi lại khó khăn, bản thân không biết lúc nào sẽ được cấp CCCD mới. Nhưng thật sự may mắn khi tôi được cán bộ, chiến sĩ Công an xã và Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội hỗ trợ đưa đến tận điểm làm căn cước. Mặc dù khó lấy vân tay nhưng các chiến sĩ rất kiên nhẫn, tận tâm giúp tôi”.

Cán bộ Công an huyện Ia Pa xuống cơ sở làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chip cho người dân. Ảnh: Hoàng Hiền

Hiện nay, Công an huyện tiếp tục chỉ đạo rà soát gửi giấy mời đến từng công dân chưa được cấp CCCD ra trụ sở Công an xã, huyện để được thu nhận hồ sơ CCCD. Tính đến nay, lực lượng Công an huyện đã cấp 42.756 CCCD cho công dân đủ 14 tuổi trở lên, đạt 91,6%. Trong giải quyết các thủ tục cấp phát CCCD gắn chip điện tử, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội luôn có tác phong chuẩn mực, hướng dẫn và giải quyết tận tình, nhanh chóng, đúng trình tự và thời gian quy định.

Trung tá Nguyễn Thái Học-Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội-cho biết: “Trong quá trình thực hiện Dự án cấp CCCD có gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn huyện, cán bộ làm công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội gặp nhiều khó khăn do thông tin người dân khai báo không đồng nhất nên mất nhiều thời gian tra cứu để đồng bộ hồ sơ cá nhân. Nhiều trường hợp địa chỉ thường trú tại địa phương nhưng lưu trú nơi khác nên hạn chế trong việc vận động người dân đến làm các thủ tục theo đúng thời gian quy định. Nhưng với quyết tâm cao, đến nay, Công an huyện Ia Pa đã hoàn thành cấp CCCD cho trên 91% công dân đủ 14 tuổi trở lên, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD có gắn chip điện tử. Hiện chúng tôi tiếp tục tăng cường lực lượng xuống một số điểm cấp CCCD tại các xã để thực hiện cấp cho những trường hợp chưa có CCCD hoặc sai thông tin. Đồng thời, qua các đợt tăng cường cơ sở cũng là dịp gần dân, lắng nghe các ý kiến góp ý và kiến nghị của người dân để phát huy thế mạnh và khắc phục hạn chế, từ đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an “mẫu mực, vì Nhân dân phục vụ”.