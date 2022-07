An Khê: Lan tỏa phong trào "Tuổi cao-gương sáng"

(GLO)- Hội Người cao tuổi (NCT) thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) hiện có 5.958 hội viên sinh hoạt tại 89 chi hội, chiếm 90% NCT trên địa bàn. Thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao-gương sáng”, NCT đã phát huy vai trò gương mẫu trong các phong trào, trở thành tấm gương sáng cho con cháu, cộng đồng noi theo.





Không chỉ kinh doanh giỏi, bà Lâm Thị Liễu-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân vàng Mỹ Oanh còn tích cực tham gia đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội và từ thiện. Ảnh: Ngọc Minh

Dù đã 75 tuổi nhưng bà Lâm Thị Liễu-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân vàng Mỹ Oanh (phường An Phú) vẫn điều hành doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả. Trong khi nhiều doanh nghiệp điêu đứng do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thì doanh nghiệp của bà vẫn luôn đạt lợi nhuận hơn 300 triệu đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với thu nhập 5-8 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ kinh doanh giỏi, bà Liễu còn tích cực đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội. Mỗi năm, bà tặng từ 300 đến 500 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi (mỗi suất trị giá 300-500 ngàn đồng); phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức thăm, tặng hàng trăm phần quà cho học sinh, người nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số .



Bên cạnh đó, 15 năm trên cương vị Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp thị xã An Khê, bà Liễu cùng Ban Chủ nhiệm đã lan tỏa công tác thiện nguyện, giúp đỡ nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn. Ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp và cá nhân bà Liễu, chính quyền địa phương, các sở, ngành đã tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Bà Liễu bộc bạch: “Thời điểm khởi nghiệp, tôi gặp muôn vàn khó khăn. Thấu hiểu nỗi vất vả của những hộ nghèo, nhất là phụ nữ nghèo nên tôi cố gắng giúp đỡ, san sẻ với chị em trong khả năng của mình. Thời gian tới, tôi tiếp tục giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn”.



Tương tự, bước sang tuổi 61 nhưng mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Hà (tổ 5, phường An Phú) đều đứng nấu nướng, kinh doanh quán cơm chay cùng các con. Không chỉ kinh doanh giỏi, gần 4 năm tham gia Câu lạc bộ thiện nguyện tịnh xá Ngọc Trung, cứ vào thứ ba hàng tuần, bà Hà còn cùng các thành viên đi chợ mua thực phẩm, tự tay chế biến gần 200 suất cháo tặng bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Bà tâm sự: “Lúc đau ốm bệnh tật, việc ăn uống rất quan trọng. Chúng tôi mong muốn người bệnh ăn ngon miệng để mau khỏe và giảm bớt chi phí lúc nằm viện”.



Phát huy vai trò “Tuổi cao-gương sáng”, hội viên NCT thị xã An Khê tích cực nêu gương trong việc xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, hơn 170 hội viên NCT tham gia công tác tại các tổ chức chính trị-xã hội ở xã, phường và thôn, làng, tổ dân phố. Bằng uy tín của mình, NCT đã tham gia các tổ hòa giải, tổ thanh tra nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trực tiếp hòa giải các bất hòa trong khu dân cư, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân với cấp ủy, chính quyền; phối hợp với đoàn thể chính trị và lực lượng chức năng cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi trở về làm ăn lương thiện.



Không chỉ vậy, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, NCT đã hiến 2.735 m2 đất, đóng góp 127 ngày công làm đường bê tông nông thôn. Bên cạnh đó, NCT đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tích cực tham gia các phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Hàng năm, toàn thị xã có 82% hộ hội viên NCT đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Hội viên Hội NCT phường An Phú (thị xã An Khê) tập thể dục dưỡng sinh để nâng cao sức khỏe. Ảnh: Ngọc Minh



Theo Trưởng ban Đại diện Hội NCT thị xã Trần Chấn Cận, cùng với vận động hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao-gương sáng”, Hội chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe NCT; củng cố, mở rộng các loại hình câu lạc bộ nhằm thu hút ngày càng nhiều NCT tham gia tập luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe; phối hợp với các trạm y tế xã, phường và Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc cho NCT… Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Hội NCT cơ sở đã thăm, tặng quà 192 hội viên; tổ chức mừng thọ 63 cụ từ 90 tuổi trở lên.



Trưởng ban Đại diện Hội NCT thị xã An Khê cho biết thêm: “Thời gian tới, chúng tôi tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên nhằm nâng cao vị thế của tổ chức Hội NCT trong hệ thống chính trị. Hội cũng sẽ chú trọng hoạt động chăm sóc NCT từ vật chất đến tinh thần. Đồng thời, phát huy vai trò NCT trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, nhất là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.



NGỌC MINH - PHƯƠNG THANH