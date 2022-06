Trao tiền trợ cấp cho gia đình Cảnh sát Giao thông gặp nạn qua đời

(GLO)- Sáng 28-6, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm và trao 30 triệu đồng trợ cấp khó khăn đột xuất cho gia đình Đại úy Phan Trọng Chung-cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) qua đời do gặp nạn trên đường làm nhiệm vụ. Số tiền trên được trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân.

Đại tá Phạm Hữu Trường thăm hỏi, trao tiền trợ cấp khó khăn cho thân nhân Đại uý Phan Trọng Chung. Ảnh: Thúy Trinh

Trước đó, lúc 15 giờ 20 phút ngày 2-5-2022, nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe máy tại Km 1618+100 m đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Ia Băng, huyện Chư Prông), Đại úy Phan Trọng Chung lập tức điều khiển xe ô tô tải BKS 81A-004.08 đến hiện trường phối hợp giải quyết. Khi đi đến Km 1622+600 m đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Ia Glai, huyện Chư Sê), xe ô tô tải bất ngờ bị nổ lốp trái phía trước. Lúc này, trời mưa to, đường trơn, xe ô tô tự trượt lao xuống lề đường bên phải khiến Đại úy Chung bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Đại úy Chung đã qua đời vào ngày 23-5.

Được biết, từ nhỏ, Đại úy Chung đã mồ côi cha mẹ, 3 anh em sống dựa vào nhau. Đại úy Chung ra đi để lại vợ và 2 con nhỏ với rất nhiều khó khăn.