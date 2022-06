Phú Yên: Hành trình 21 ngày cứu con thoát khỏi hang ổ của bọn buôn người

Một chàng trai 18 tuổi ở tỉnh Phú Yên vừa may mắn được cơ quan chức năng giải cứu khỏi hang ổ của bọn buôn người từ bên kia biên giới trở về nhà.





Từng nghĩ đến cái chết để giải thoát



Một ngày cuối tháng 6, chúng tôi đã tìm đến gặp ông Đoàn Minh (SN 1966), trú tại thành phố Tuy Hòa để tìm hiểu về hành trình gia đình phối hợp với cơ quan chức năng giải cứu con trai thoát khỏi hang động của bọn buôn người.



Tiếp xúc với chúng tôi ông Minh cho biết, ngày 6.5.2022, con tôi là C. (SN 2004) đang ở tại Bình Dương. Lúc này, C. đã có lên mạng xã hội để tìm việc làm thì bị đối tượng xấu trên mạng dụ dỗ và đưa sang Campuchia làm việc.



Khi đến đất Campuchia, C. chỉ kịp gửi thông báo ngắn ngủi cho gia đình rằng mình đã bị lừa bán sang Campuchia. Bởi lúc này, C. tận mắt nhìn thấy các đối tượng thực hiện hành vi “trao người – nhận tiền”. Sau khi sang Campuchia, C. được đưa vào ở tách biệt trong một khu biệt lập.



Ở xứ lạ, C. được sắp xếp ngồi làm việc trên máy tính để lừa đảo tiền của người Việt Nam qua các đường link cá độ đã được tạo sẵn. Theo yêu cầu, mỗi ngày C. phải lừa được 60 triệu đồng đến 180 triệu đồng. Nếu không hoàn thành được con số này thì C. sẽ phải chịu các hình phạt như: Phạt tiền thì 50USD mỗi lần, bị tra tấn bằng roi điện…



Những trận đòn đã làm cho chàng trai 18 tuổi này đến sức cùng, lực kiệt. Ngày 10.5, C. nhắn về cho cha là muốn nhảy lầu tự tử vì quá sức chịu đựng của bản thân. Lúc này ông Minh cố gắng giữ bình tĩnh để động viên con mình và bắt đầu hành trình cứu con.



Hành trình người cha giải cứu con



Đầu tiên, ông Minh nộp đơn cho Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh Phú Yên để trình báo sự việc. Tại đây, ông Minh được cán bộ giới thiệu cho gặp chị Thanh (người nhà của một nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia được giải cứu thành công người vào tháng 11.2021) để tìm cách cứu con.





Ông Đoàn Minh kể lại hành trình 21 ngày cứu con ra khỏi hang ổ bọn buôn người.



Gặp được chị Thanh, ông Minh xin được liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cầu cứu sự trợ giúp. Sau khi tiếp nhận thông tin từ ông Minh, Đại sứ quán Việt Nam hướng dẫn tất cả thủ tục, đồng thời yêu cầu ông Minh gửi các giấy tờ liên quan và clip cầu cứu của con ông để tiến hành xác minh.



Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục cần thiết, ngày 20.5, ông Minh nhận được tin nhắn từ con với nội dung “con ở đối diện khách sạn Noel Bavet Hotel”.



Đến ngày 24.5, C. nhắn về nhà là những người này yêu cầu chuyển 10.000$ tiền chuộc thì sẽ thả người. Chỉ 15 phút sau tin nhắn của con mình, một người tên Ly dùng điện thoại của C. gọi về cho ông Minh để thương lượng tiền chuộc. Sau một lúc thương lượng, người này yêu cầu ông Minh chuyển 5.000$ thì sẽ thả người.



Nhận được yêu cầu tiền chuộc ông Minh liền báo cho Đại sứ quán Việt Nam và được hướng dẫn là phải cố gắng kéo dài thời gian chuyển tiền để liên hệ với Cảnh sát Hoàng gia Bavet tiến hành giải cứu.



Đến 9h30 ngày 24.5, Ly yêu cầu ông Minh rút lại đơn trình báo đến Đại sứ quán và nhanh chóng chuyển tiền chuộc, nếu không sẽ thủ tiêu C., nghe tin ông Minh chỉ biết kìm nén cảm xúc để tiếp tục thương lượng về thời gian chuyển tiền.



Cùng lúc đó, phía Đại sứ quán Việt Nam thông báo với ông Minh là đã sẵn sàng giải cứu, nhưng diện tích khu đó rất rộng không biết chính xác thì sẽ khó mà cứu được C.



Đến 16h40 ngày 24.5, Ly một lần nữa gọi điện đòi tiền chuộc, ông Minh liền nhanh trí yêu cầu Ly cho gặp con để xác minh là con mình còn sống rồi mới chuyển tiền. Gặp được C., ông Minh gặng hỏi cụ thể nơi ở của con và thông báo cho phía Đại sứ quán.



Đến 17h15 cùng ngày, C. được giải cứu thành công và được đưa về Đồn Cảnh sát Hoàng gia Bavet để đợi bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Đến 13h ngày 27.5, ông Minh mừng rỡ khi đón được con về nhà.



Tiếp xúc với chúng tôi, ông Minh nghẹn nghèo, tôi đã 3 lần tìm cách cứu con nhưng đều bất thành, tưởng chừng sẽ không còn cơ hội gặp được con mình nữa. Ông Minh cảm ơn Công an địa phương, đội hiệp sĩ và phía Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia vì đã ngày đêm hỗ trợ gia đình giải cứu con ra khỏi hang ổ của bọn buôn người.



Qua đây, ông Minh cũng nhắc nhở những ai muốn tìm một công việc nhẹ nhàng, lương cao qua mạng thì cần cẩn trọng nhằm tránh khỏi cạm bẫy của bọn buôn người.



Công an tỉnh Phú Yên cho biết, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an các cấp đã tiếp nhận, xác minh 6 vụ/ 6 người dân trên địa bàn tỉnh liên quan đến việc bị dụ dỗ, lôi kéo sang nước ngoài làm việc với mức lương, hoa hồng cao và mất tích. 6 trường hợp đều bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc.

https://laodong.vn/xa-hoi/phu-yen-hanh-trinh-21-ngay-cuu-con-thoat-khoi-hang-o-cua-bon-buon-nguoi-1059303.ldo

Theo Hoài Luân (LĐO)