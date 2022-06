Hai cha con đánh chết người, rồi trình báo nạn nhân bị nạn trên biển

Sau khi đánh chết người, 2 cha con ngư dân ở Hà Tĩnh đã đem xác nạn nhân vào bờ và khai báo với cơ quan chức năng nguyên nhân khiến nạn nhân chết là do va chạm giao thông trên biển.





Ngày 17.6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cha con là Nguyễn Văn Pháp (63 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Lộc, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Đức (28 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.





Cha con ông Pháp bị khởi tố để điều tra về tội giết người. Ảnh: Tân Kỳ



Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 14 giờ ngày 30.5, khi cha con ông Pháp đang đánh cá ở vùng biển thuộc xã Yên Hòa (H.Cẩm Xuyên) thì thuyền bị vướng vào lưới đánh cá của ông T.V.T (54 tuổi, ngụ tại thôn Phú Hòa, xã Yên Hòa) dẫn đến việc hai bên lời qua tiếng lại và chửi bới lẫn nhau.



Bức xúc, ông Pháp đã điều khiển thuyền của mình đâm thẳng vào thuyền của ông T. khiến nạn nhân bị ngã xuống mạn thuyền. Tiếp đó, cha con ông Pháp dùng mái chèo đánh vào người ông T. khiến nạn nhân bị rơi xuống biển và tử vong.



Thi thể ông T. được đặt trong thuyền thúng bên bờ biển. Ảnh: Phạm Đức



Cha con ông Pháp sau đó đã đưa thi thể nạn nhân lên thuyền, rồi đặt trong thuyền thúng để đưa vào bờ biển ở xã Yên Hòa và đi khai báo với cơ quan chức năng.



Để che giấu hành vi phạm tội của mình, ông Pháp và con trai đã bàn bạc, thống nhất lời khai ông T. bị chết là do tai nạn giao thông trên biển.



Nghi vấn đây là vụ án mạng, Công an H.Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra.



Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định cha con ông Pháp chính là thủ phạm đánh chết ông T. và cả 2 bị can này sau đó cũng đã thừa nhận hành vi giết người.



Theo Phạm Đức (TNO)