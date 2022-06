Gia Lai: Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt gần 1.214 tỷ đồng, giảm gần 2%

(GLO)- Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh, tổng số thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai tỉnh từ đầu năm đến nay đạt gần 1.214 tỷ đồng, đạt 45,14 % so với kế hoạch giao; giảm 1,8% so với tổng số thu cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng nợ BHXH, BHYT, BHTN là 77,5 tỷ đồng, chiếm 2,9% số phải thu.

Theo BHXH tỉnh, hiện toàn tỉnh có 1.314.489 người tham gia BHYT, chiếm 82,57% dân số toàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Về thực hiện chi trả BHXH, BHYT, BHTN, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã chi trả trên 1.390,2 tỷ đồng, chiếm 43,4% dự toán giao và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi BHXH gần 1.075 tỷ đồng, chiếm 48% dự toán giao, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước; chi BHYT 278,2 tỷ đồng, chiếm 32,2% so với dự toán giao, giảm 22,6% so với cùng kỳ năm trước và trên 37 tỷ đồng chi BHTN, chiếm 32,9% dự toán giao, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 141.715 người tham gia BHXH, chiếm 14,96% lực lượng lao động toàn tỉnh; 111.955 người tham gia BHTN, chiếm 11,82% lực lượng lao động toàn tỉnh và 1.314.489 người tham gia BHYT, chiếm 82,57% dân số toàn tỉnh.