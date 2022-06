Gia Lai: Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy ở 40 điểm thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Chiều 28-6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tiến hành kiểm tra an toàn PCCC tại 40 địa điểm tổ chức kỳ thi THPT năm 2022.

Đây là một phần trong kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trong kỳ thi của Công an tỉnh Gia Lai. Tại các điểm thi, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH tập trung vào các điều kiện an toàn PCCC hệ thống điện, sắp xếp bảo quản hồ sơ, tài liệu quản lý và sử dụng nguồn nhiệt, chất cháy, giao thông, nguồn nước, lưu lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ, công tác tuần tra bảo vệ, phương án chữa cháy các tình huống sự cố khi có cháy xảy ra. Đồng thời, lập biên bản kiến nghị hội đồng thi khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCC.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt (thị xã Ayun Pa). Ảnh: Văn Tây

Qua kiểm tra bước đầu, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH xác định các trường nơi tổ chức thi đã quán triệt các quy định của pháp luật về công tác PCCC, nội quy an toàn PCCC; thành lập hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC; trang bị các phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại chỗ...; phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC kiểm tra các phương tiện PCCC nhằm kịp thời phát hiện các máy móc, thiết bị hư hỏng để thay thế, sửa chữa.

Bên cạnh đó, một số điểm thi vẫn còn mắc một số thiếu sót như thành phần hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC còn thiếu theo quy định, đội viên Đội PCCC cơ sở chưa được tập huấn toàn bộ, các phương tiện chữa cháy ban đầu còn thiếu theo quy định… Từ đó, trong các buổi kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH còn tuyên truyền, hướng dẫn lực lượng PCCC tại chỗ của nhà trường nắm rõ hơn các quy định và sử dụng thành thạo phương tiện PCCC.