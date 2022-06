Công an viên tận tâm với công việc

(GLO)- Gần 12 năm công tác trong lực lượng Công an, anh Kpă Puôn-Công an viên buôn Chư Jút (xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc và được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Mới đây, anh được Bộ Công an biểu dương tại chương trình giao lưu nghệ thuật tôn vinh Trưởng Công an xã tiêu biểu diễn ra ở Hà Nội.

Anh Kpă Puôn (44 tuổi) trở thành Công an viên từ năm 2011. Với những thành tích nổi bật trong việc giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, anh từng giữ chức Phó Trưởng Công an xã Chư Gu. Sau khi Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã được triển khai, với mong muốn được đóng góp công sức, trí tuệ để giữ gìn bình yên cho buôn làng, anh Puôn tự nguyện viết đơn xin tiếp tục công tác trong lực lượng Công an xã bán chuyên trách, phụ trách địa bàn buôn Chư Jút.

Dù ở vị trí công tác nào, anh Puôn cũng luôn nhiệt tình, chủ động nắm tình hình, đề xuất các giải pháp xử lý và trực tiếp tham gia giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn xã. Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh tích cực tham gia giám sát các trường hợp từ vùng dịch trở về, trường hợp cách ly tại nhà; tích cực tham gia các chốt kiểm soát dịch và truy vết các trường hợp F1, F2… Tính riêng năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, anh Puôn đã cung cấp cho lực lượng Công an 35 tin báo liên quan đến trộm cắp tài sản, cờ bạc, vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tham gia hòa giải thành công 10 vụ việc mâu thuẫn trong dân; vận động thu hồi 4 khẩu súng tự chế.

Bên cạnh đó, anh phối hợp cùng Tổ tự quản về an ninh trật tự buôn Chư Jút tuần tra, kiểm soát trên 85 buổi, ngăn chặn 29 lượt đối tượng có hành vi gây rối và có ý định trộm cắp tài sản, bảo vệ hiện trường 4 vụ va chạm giao thông; phối hợp tổ chức thành công 20 buổi họp dân và 15 buổi tuyên truyền, phát động quần chúng; tham gia 19 lượt tuần tra bảo vệ rừng; trực tiếp giáo dục, quản lý và giúp đỡ 2 đối tượng lầm lỡ hoàn lương…

Anh Kpă Puôn (ở giữa) trong một cuộc họp cùng lực lượng Công an xã Chư Gu. Ảnh: Thành Đạt

Với lợi thế là người Jrai, am hiểu phong tục tập quán của dân tộc mình, anh đã tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chăm lo lao động sản xuất, cảnh giác với âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm. Đồng thời, vận động người dân buôn Chư Jút tham gia tố giác tội phạm, thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng buôn làng ngày càng bình yên, ấm no, giàu đẹp.

Ông Ksor Nhối-Chủ tịch UBND xã Chư Gu-nhận xét: “Đồng chí Puôn có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, khiêm tốn, thật thà, luôn chịu khó học tập và lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người để ngày càng tiến bộ. Đồng chí được người dân tin yêu”.

Còn Thượng tá Hoàng Sỹ Thuật-Phó Trưởng Công an huyện Krông Pa nói về anh Puôn với tình cảm quý mến: “Là những người gần gũi, hiểu rõ quá trình công tác của đồng chí Kpă Puôn từ những ngày đầu tiên tham gia lực lượng Công an xã, chúng tôi nhận thấy anh luôn gương mẫu, đi đầu trong công việc, từng bước thể hiện năng lực, vai trò, trách nhiệm của bản thân, xứng đáng là cánh tay nối dài của lực lượng Công an huyện trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở”.

Anh Kpă Puôn cùng Tổ tự quản về an ninh trật tự buôn Chư Jút triển khai tuần tra địa bàn. Ảnh: Thành Đạt

Tuy kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn nhưng không vì thế mà anh Puôn lơ là công việc. Đối với anh, làm việc gì, ở vị trí nào cũng được, miễn là có ích cho cộng đồng thì đều phải cố gắng. Anh bộc bạch: “Tôi luôn cố gắng sắp xếp ổn thỏa giữa nhiệm vụ tại Công an xã và công việc gia đình. Tôi thấy vui khi được đóng góp công sức của mình để làng quê luôn được bình yên. Tôi rất may mắn khi luôn nhận được sự chia sẻ, động viên và thấu hiểu từ vợ con và gia đình, sự tin cậy của bà con, sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội trong công tác, sự quan tâm, bồi dưỡng của Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã, lãnh đạo Công an huyện. Đó là động lực để tôi tiếp tục công tác, góp phần xây dựng quê hương”.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, từ năm 2016 đến nay, anh Kpă Puôn được Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, Chủ tịch UBND xã Chư Gu tặng 5 giấy khen. Đặc biệt, anh Kpă Puôn vinh dự đại diện cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách toàn tỉnh được Bộ Công an biểu dương tại Chương trình giao lưu nghệ thuật tôn vinh Trưởng Công an xã tiêu biểu diễn ra ở Hà Nội vào tối 5-6 vừa qua.