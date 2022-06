Công an TP.HCM truy nã quốc tế Woo Kyung Soo lừa đảo 'tư vấn lao động, định cư Canada'

Công an TP.HCM truy nã Woo Kyung Soo (quốc tịch Úc) 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn đưa người lao động đi nước ngoài làm việc và định cư tại Canada.





Ngày 25.6, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định truy nã đối với bị can Woo Kyung Soo (48 tuổi, quốc tịch Úc), Giám đốc Công ty TNHH Universal Network Connection (viết tắt Công ty Universal Network Connection, trụ sở Q.1, TP.HCM) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".





Bị can Woo Kyung Soo bị truy nã quốc tế về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: CTV



Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM xác định, Công ty Universal Network Connection chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.



Tuy nhiên, từ năm 2017 đến tháng 3.2020, Woo Kyung Soo đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng đưa người lao động đi làm việc và định cư nước ngoài; ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn xin cấp phép lao động định cư tại Canada với khách hàng. Sau khi nhận tiền của khách hàng, Woo Kyung Soo không thực hiện hợp đồng mà chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng rồi bỏ trốn.



Căn cứ chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 22.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã, bắt tạm giam bị can Woo Kyung Soo về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).



Do xác định Woo Kyung Soo đang bỏ trốn tại Hàn Quốc nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã làm thủ tục truy nã quốc tế đối với Woo Kyung Soo thông qua Văn phòng Interpol Việt Nam.



