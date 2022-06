Chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Ngày 8-3-2021, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 281/KH-UBND về thực hiện cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 979 để triển khai thực hiện.

Sau một thời gian thực hiện quyết liệt các biện pháp, tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, được quần chúng nhân dân, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao.

Trước tình trạng tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp; tội phạm ma túy xâm nhập vào khu vực đô thị, tổ dân phố, thôn, làng và một số khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh; tình trạng người dân, đặc biệt là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu hiểu biết pháp luật dẫn đến vi phạm Luật Giao thông đường bộ còn phổ biến; một bộ phận thanh-thiếu niên thường xuyên uống rượu, bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông gây tai nạn, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá tình hình và ban hành các kế hoạch thực hiện các mặt công tác trọng tâm nhằm ngăn chặn.

Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành của tỉnh và hệ thống chính trị ở cơ sở cùng vào cuộc, sát cánh với lực lượng Công an, nhất là lực lượng Cảnh sát Giao thông để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT, TTATGT. Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật, trong đó có Luật Giao thông đường bộ nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phát huy tinh thần, trách nhiệm của mỗi lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ thực hiện hiệu quả các mặt công tác, quyết tâm tạo chuyển biến tích cực về ANTT và bảo đảm TTATGT.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ra quân tuyên truyền pháp luật tại huyện Phú Thiện. Ảnh: Hữu Trường

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, 100% Công an cấp huyện và Công an cấp xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Công an cấp huyện đã huy động các đội nghiệp vụ, Công an cấp xã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông triển khai đồng bộ các biện pháp công tác; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm về ANTT; tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cộng đồng giáo dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Đồng thời, tổ chức gọi hỏi, răn đe, cảm hóa, giáo dục các đối tượng thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm pháp luật; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban An toàn giao thông, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT và phòng-chống tội phạm trên địa bàn; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban An toàn giao thông cấp huyện và tổ tự quản an toàn giao thông cấp xã.

Trong 6 tháng đầu thực hiện Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh (từ ngày 15-10-2021 đến 14-4-2022), lực lượng Công an toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức gần 900 lượt tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại thôn, làng, tổ dân phố, trường học, điểm nhóm tôn giáo thu hút hơn 78 ngàn lượt người tham dự; tổ chức hơn 7.700 lượt tuyên truyền bằng xe loa, tập trung tại các khu vực chợ, trên các tuyến quốc lộ, khu đông dân cư… Công an cấp xã đã gọi hỏi, răn đe hơn 9.400 lượt đối tượng tại hơn 1.900 thôn, làng, 230 tổ dân phố thuộc 188 xã, phường, thị trấn, trong đó có hơn 4.700 trường hợp thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, hơn 4.600 trường hợp liên quan đến hình sự, kinh tế, ma túy… Công an các địa phương cũng đã tiếp xúc, tranh thủ gần 500 người có uy tín, hơn 400 chức sắc tôn giáo để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng-chống dịch Covid-19, về bảo đảm TTATGT, nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng ngừa tội phạm, chủ động tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong giáo dân và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lực lượng Công an cấp xã đã tiếp nhận, xử lý gần 400 vụ việc liên quan đến ANTT, trực tiếp xử lý 84 vụ, chuyển Công an cấp huyện xử lý 290 tin, vụ việc theo thẩm quyền; xử phạt vi phạm hành chính hơn 50 trường hợp với số tiền hơn 170 triệu đồng. Qua tuyên truyền, vận động, người dân đã giao nộp 384 khẩu súng tự chế, 17 đầu đạn, 16 viên đạn quân dụng, 1 kg thuốc nổ, hơn 60 công cụ hỗ trợ, hơn 90 vũ khí thô sơ các loại. Lực lượng Công an đã phối hợp tiêu hủy số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên theo quy định.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm (bìa phải)-Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân mở đợt cao điểm bảo đảm ANTT. Ảnh: Hữu Trường

Qua đó, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, phạm pháp hình sự được kéo giảm so với thời gian liền kề. Cụ thể, phạm pháp hình sự giảm 5,03% số vụ và giảm 33,03% số người bị thương. Trong đó, có 12 loại tội phạm được kéo giảm, điển hình như: tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng… Tai nạn giao thông cũng được kéo giảm 12,62% số vụ và giảm 9,14% số người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, lập biên bản gần 35.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; xử phạt hơn 32.500 trường hợp với số tiền hơn 17 tỷ đồng, tạm giữ hơn 4.800 phương tiện, hơn 10.000 giấy tờ các loại, tước hơn 1.200 giấy phép lái xe có thời hạn. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã tuyên truyền, nhắc nhở gần 1.000 trường hợp về các quy định của pháp luật về TTATGT, đảm bảo trật tự đô thị, không lấn chiếm hành lang, lòng lề đường. Lực lượng Công an cũng đã hướng dẫn hơn 600 trường hợp về thủ tục sang tên, cấp đổi đăng ký, biển số xe, nhắc nhở các trường hợp lái xe của doanh nghiệp thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và đổi biển số nền vàng theo đúng quy định. Công an nhiều địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT theo Kế hoạch số 979, điển hình như Công an thị xã An Khê, Ayun Pa và Công an các huyện Kbang, Krông Pa…

Đánh giá về kết quả thực hiện Kế hoạch số 281/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch số 979 của Công an tỉnh trong thời gian qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành khẳng định: “Qua thực hiện các kế hoạch trên đã huy động cả hệ thống chính trị và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cùng vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong đó, lực lượng Công an tỉnh với vai trò là đơn vị chủ công, nòng cốt đã tích cực tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh và Ban An toàn giao thông, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm của tỉnh kịp thời chỉ đạo giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến ANTT, đấu tranh ngăn chặn tội phạm. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã phối hợp tốt với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong quần chúng nhân dân, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần làm chuyển biến tình hình ANTT trên địa bàn, đặc biệt là tại địa bàn cơ sở…

Năm 2021, các vụ phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm, các vụ việc liên quan đến ANTT được điều tra, xử lý kịp thời; tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số (số vụ, số người chết và số người bị thương). Trong quý II-2022, lực lượng Công an tỉnh vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vừa tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt đã tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự, chủ động tuyên truyền, xử lý vi phạm về TTATGT nên tình hình ANTT trên địa bàn có những chuyển biến tích cực, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân”.

Qua thực hiện Kế hoạch số 979 đã có hàng chục tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, được nêu gương người tốt, việc tốt; được chính quyền địa phương các cấp, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, đánh giá cao. Với những kết quả đạt được, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu, phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các ban, ngành của tỉnh thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các thôn, làng, tổ dân phố…, vừa tuyên truyền pháp luật, vừa tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân để đấu tranh chặn và phòng ngừa tội phạm, tạo thế trận an ninh vững chắc, không để phát sinh các điểm nóng, vụ việc phức tạp, góp phần bảo đảm ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thiếu tướng RAH LAN LÂM