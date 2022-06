Bồi đắp giá trị gia đình Việt

(GLO)- Vấn đề xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam gắn với việc gìn giữ, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới được nhấn mạnh tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị văn hóa toàn quốc tháng 11-2021. Góp phần bồi đắp các giá trị gia đình Việt Nam, các cấp Hội Phụ nữ đã có nhiều chương trình hành động nhằm nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác gia đình hiện nay.

Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt, xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo ra những công dân hạnh phúc và sống có ích cho xã hội, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới là mục đích đặt ra của Diễn đàn “Phụ nữ Gia Lai chung tay vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức vào ngày mai (28-6). Với sự góp mặt của diễn giả Trương Thị Thu Thủy-Trưởng ban Gia đình-Xã hội (Trung ương Hội LHPN Việt Nam), diễn đàn kỳ vọng đưa ra những góc nhìn, gợi mở để cán bộ, hội viên phụ nữ đều thấy vị trí, vai trò của bản thân trong việc chung tay vun đắp giá trị gia đình.

Bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh-cho rằng, những giá trị chuẩn mực tốt đẹp của con người có phần rất quan trọng được nuôi dưỡng bởi văn hóa gia đình. Để đạt mục tiêu vun đắp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trong bối cảnh hiện nay, Hội LHPN tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ phụ nữ đạt được các tiêu chí an toàn, trách nhiệm, bình đẳng. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: “Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Nhưng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân, sự hưởng ứng tích cực, vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị về thực hiện bình đẳng giới, phòng-chống bạo lực gia đình mới là yếu tố then chốt. Chỉ khi đạt được các mục tiêu bình đẳng giới, phòng-chống bạo lực gia đình hiệu quả, đồng thời nâng cao quyền năng về kinh tế giúp phụ nữ phát triển ngang bằng với nam giới, họ mới tự tin thể hiện vai trò của người vợ, người mẹ, người giữ lửa ấm trong gia đình”.

Gia đình là nơi vun đắp những giá trị chuẩn mực tốt đẹp của con người (ảnh nhân vật cung cấp).

Với chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm nay là “Gia đình bình an-Xã hội hạnh phúc”, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh có nhiều hoạt động tôn vinh giá trị truyền thống của gia đình Việt. Trong đó, Hội LHPN huyện Chư Pưh tổ chức cuộc thi “Mâm cơm gia đình ấm áp yêu thương”; Hội LHPN huyện Krông Pa tổ chức hội thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm và xử lý tình huống liên quan đến các giá trị truyền thống của gia đình Việt thu hút 19 gia đình đến từ các xã, thị trấn tham gia; Hội LHPN thị xã An Khê tổ chức “Ngày hội gia đình gắn kết yêu thương” thu hút 22 gia đình tham gia các trò chơi dân gian; Hội LHPN TP. Pleiku tổ chức tọa đàm về những giá trị truyền thống gia đình xưa và nay. Bà Mai Thị Thanh Hằng-Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Pưh-cho biết: “Quây quần bên mâm cơm làm cho con người cảm nhận trọn vẹn không khí gia đình ấm áp yêu thương. Những đứa con đi xa luôn nhớ về món ăn mẹ nấu. Những người chồng nhiều khi triền miên trên bàn tiệc tiếp khách nhưng sau cùng vẫn nhớ bữa cơm giản dị bên gia đình. Cuộc sống hiện đại ngày càng khiến con người vội vã ngay trong những bữa ăn và ít có sự giao lưu. Với ý nghĩa gắn kết các thành viên từ bữa ăn, đây là năm thứ 3, Hội LHPN huyện tổ chức cuộc thi mâm cơm gia đình để nhắc nhớ mọi người hãy biết trân trọng những phút giây đầm ấm bên nhau”.

Hội LHPN huyện Ia Grai tổ chức nhận đỡ đầu 14 trẻ mồ côi vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam là một thông điệp đầy nhân văn. Bà Dương Thị Mộng Loan-Chủ tịch Hội LHPN huyện-chia sẻ: “Trong ngày này, ai cũng hướng về gia đình, về tổ ấm của mình. Nhưng 14 trẻ em mồ côi, trong đó nhiều em đã mất đi cả cha lẫn mẹ sẽ không tránh khỏi những giây phút chạnh lòng. Vì vậy, chúng tôi muốn mang đến cho các em hơi ấm của sự yêu thương, san sẻ. Chúng tôi không thể mang đến cho các em một gia đình truyền thống đúng nghĩa, nhưng sẽ giúp các em cảm nhận hơi ấm của những người “mẹ đỡ đầu” để có một chỗ dựa tinh thần, có niềm hy vọng để vươn lên. Ngoài ra, bằng nhiều cách khác nhau, Hội đã kêu gọi nguồn lực từ các Mạnh Thường Quân để hỗ trợ các em vơi bớt gánh nặng, có nghị lực vươn lên, sống có ích cho xã hội”. Dịp này, Hội đã trao tặng mỗi em 1 chiếc xe đạp, mũ bảo hiểm, đồ dùng học tập, áo lạnh và suất học bổng trị giá 300 ngàn đồng.

Gia đình là cái nôi tạo ra, nuôi dưỡng con người với những giá trị chuẩn mực tốt đẹp. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập tại Hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua: “Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo… những giá trị ấy được nuôi dưỡng bởi văn hóa gia đình Việt Nam”.