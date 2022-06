Bình Phước: Bắt ba đối tượng giết người vì mâu thuẫn cá nhân

Chỉ vì trả thù ông Từ Khắc Duy (45 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp)-người đã đánh bố ruột của mình, Sang đã rủ 2 đối tượng khác đến sân bóng và dùng dao đâm liên tiếp vào người khiến ông Duy tử vong.



Các đối tượng bị công an bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)



Ngày 15/6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp bắt khẩn cấp 3 đối tượng Nguyễn Văn Sang (23 tuổi, ngụ xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Nguyễn Hữu Nghị (25 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Bù Đốp) và Trần Xuân Giang (22 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.



Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ việc trước đó, ông Từ Khắc Duy (45 tuổi, ngụ khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) có đánh bố ruột của Sang là ông Nguyễn Văn Được (62 tuổi).



Khoảng 20 giờ 45 ngày 13/6, Nguyễn Văn Sang mang theo dao Thái Lan, rủ Nguyễn Hữu Nghị và Trần Xuân Giang đến sân bóng đá mini Mộc tại khu phố Thanh Bình gặp ông Duy để trả thù.



Tang vật vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)



Tại đây, Sang dùng dao đâm liên tiếp vào ngực, bụng, sườn và cánh tay ông Duy khiến ông này tử vong sau đó. Gây án xong, ba đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.



Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an huyện Bù Đốp tổ chức khám nghiệm hiện trường; điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.



Sau hơn 1 ngày triển khai lực lượng, đến 8 giờ ngày 15/6, lực lượng chức năng đã bắt ba đối tượng Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Hữu Nghị và Trần Xuân Giang.



Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, cách đây 5 tháng, ông Nguyễn Văn Được đi nhặt ve chai tại sân bóng đá mini Mộc bị ông Từ Khắc Duy dùng vỏ chai nước suối đánh vào đầu bị thương. Biết được sự việc, Sang nung nấu ý định trả thù, dẫn tới việc rủ bạn đâm chết ông Duy tối 13/6.



Vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Đậu Tất Thành (TTXVN/Vietnam+)