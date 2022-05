TP.HCM: Mẹ rủ con trai giết chồng cũ vì thường xuyên bị bạo hành

Thường xuyên bị chồng cũ đánh đập, chửi bới và dọa bán nhà đuổi đi, bị cáo Trương Thị Bình rủ con trai là Huỳnh Văn Quynh giết chết chồng cũ.





Ngày 17.5, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bình (45 tuổi) 11 năm tù, bị cáo Huỳnh Văn Quynh (19 tuổi, con trai bị cáo Bình, cùng ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) 9 năm tù cùng về tội “giết người”. Bị hại trong vụ án là ông H.V.Q là chồng cũ của bà Bình, cha ruột bị cáo Quynh.



Bị cáo Trương Thị Bình (áo trắng) và Huỳnh Văn Quynh tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: Song Mai



Theo cáo trạng, Bình và ông H.V.Q. kết hôn năm 2001, sống tại H.Củ Chi. Cả hai có hai người con là H.T.V (19 tuổi) và Quynh. Đến năm 2019, do mâu thuẫn, Bình và ông Q. ly hôn, nhưng vẫn sống chung nhà và thường xuyên xảy ra cãi vã. Ông Q. nói sẽ bán nhà và đuổi ba mẹ con bị cáo Bình ra khỏi nhà nên bị cáo Bình nảy sinh ý định giết ông Q..



Đến tối 14.8.2020, ông Q. đi uống rượu về, tiếp tục cãi nhau với bị cáo Bình về việc bán nhà. Bị cáo Bình đi vào phòng ngủ nói sẽ làm liều giết ông Q. và kêu Quynh phụ giúp, thì được Quynh đồng ý.



Đến 20 giờ 30 cùng ngày, ông Q. tiếp tục chửi. Tức giận, bị cáo Bình đến quật ngã ông Q. xuống nền nhà, ngồi đè lên người ông Q. Còn Quynh chạy đến giữ hai chân ông Q. để Bình dùng dây siết cổ. Lúc này, H.T.V chứng kiến sự việc nên van xin mẹ đừng giết cha nhưng Bình vẫn siết cổ ông Q. đến chết.



Khi ông Q. chết, Bình cùng Quynh khiêng xác để ở ghế bố trước hiên nhà và báo cho người dân xung quanh biết ông Q. chết do đột quỵ.



Theo kết luận giám định pháp y, ông Q. chết do ngạt cơ học do chèn ép vùng cổ. Vào cuộc xác minh, CQĐT đã bắt giữ Bình và Quynh.



Riêng H.T.V dù không tố giác tội phạm nhưng căn cứ theo Khoản 2, Điều 19 Bộ luật hình sự hiện hành, H.T.V thuộc đối tượng không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “không tố giác tội phạm” nên không bị xử lý.



Trước đó, ở phiên xét xử sơ thẩm vụ giết chồng cũ diễn ra vào tháng 2.2022, HĐXX đã từng trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án. Sau đó, đại diện Viện KSND TP.HCM thay đổi khoản truy tố đối với bị cáo Bình về tội "giết người" theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) có khung hình phạt 12 - 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình thành Khoản 2, Điều 123 có khung hình phạt 7 - 15 năm tù. Riêng bị cáo Quynh vẫn bị truy tố ở Khoản 1 cùng tội danh trên.

Theo Song Mai (TNO)