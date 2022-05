Kbang kéo giảm cả 3 chỉ số tai nạn giao thông

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của lực lượng Công an và các ngành chức năng, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện trong 4 tháng đầu năm nay giảm sâu cả 3 chỉ số: số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, huyện Kbang là 1 trong 4 địa phương kéo giảm được tai nạn giao thông ở cả 3 chỉ số. Theo đó, toàn huyện chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người và không có người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông giảm 2 vụ (66,67%), giảm 1 người chết (50%) và giảm 4 người bị thương (100%).

Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm, Công an huyện Kbang đã tích cực phát huy vai trò cơ quan thường trực chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các kế hoạch theo từng chuyên đề, phương án để tổ chức triển khai thực hiện các đợt tuyên truyền, cao điểm tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn.

Trung tá Mạc Thế Nguyên-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Kbang) thông tin: Từ đầu năm đến nay, đơn vị tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đổi mới hình thức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến người dân tại các thôn, làng, tổ dân phố, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo khép kín địa bàn, thời gian, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cũng trong thời gian qua, huyện đã đẩy nhanh triển khai và hoàn thiện đề án camera giám sát an ninh trật tự. Công an huyện đã sử dụng hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, hình ảnh của người dân cung cấp qua các trang mạng Zalo, Facebook để xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT. Nhờ đó, tình hình TTATGT trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Lực lượng CSGT Công an huyện Kbang kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: Lê Anh

Cũng từ đầu năm đến nay, Công an huyện Kbang đã rà soát, tiến hành gọi hỏi, răn đe cá biệt, yêu cầu 49 thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT ký cam kết không tái phạm. Lực lượng Công an các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền và cho các bậc phụ huynh ký cam kết không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe để tham gia giao thông. Bên cạnh đó, Công an huyện tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định; tụ tập lạng lách, đánh võng gây mất TTATGT; chở quá khổ, quá tải… Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Kbang đã phát hiện, lập biên bản 721 trường hợp vi phạm, xử phạt 712 trường hợp với tổng số tiền hơn 550 triệu đồng; tạm giữ 5 xe ô tô, 144 xe mô tô và 572 giấy tờ các loại. Các lực lượng Cảnh sát khác phối hợp với Công an xã, thị trấn và các tổ tự quản về TTATGT phát hiện lập biên bản 235 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 210 trường hợp với số tiền hơn 70 triệu đồng.

Công an huyện Kbang ra quân đợt cao điểm đảm bảo TTATGT. Ảnh: Lê Anh

Ngoài ra, để nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người dân, Công an huyện và Công an các xã, thị trấn đã tích cực hỗ trợ công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các đối tượng không biết đọc, viết tiếng Việt. Ông Võ Hồng Phương-giáo viên dạy thực hành lái xe của Trung tâm Sát hạch lái xe III (thuộc Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Gia Lai) cho biết: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã mở được hơn 10 lớp đào tạo lái xe với gần 2.000 học viên tham gia. Đối với các địa bàn ở xa, Trung tâm đã khảo sát các điều kiện cơ sở vật chất để đào tạo, sát hạch tại chỗ nhằm giảm bớt áp lực đi lại cho người dân. Các lớp đào tạo này đã tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn nắm vững các quy định của pháp luật về TTATGT, nâng cao kỹ năng lái xe an toàn.

“Trong thời gian tới, Công an huyện Kbang tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp bảo đảm TTATGT. Trong đó, đơn vị chú trọng điều tra cơ bản, nắm chắc, dự báo sát tình hình, từ đó chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm TTATGT. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; biểu dương gương người tốt, việc tốt; tập trung rà soát, đánh giá thực trạng, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất hợp lý trong tổ chức giao thông và các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông để tham mưu cho các ngành, các cấp chỉ đạo xử lý, giải quyết triệt để”-Trung tá Mạc Thế Nguyên cho biết thêm.