Gia Lai: Tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ và quyết liệt các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội nên trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình ANTT và TTATGT trên địa bàn tỉnh Gia Lai được đảm bảo ổn định, không có vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức tạp xảy ra.



Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay số lượng người và phương tiện từ Gia Lai lưu thông trên tuyến quốc lộ 19 xuống TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) tăng mạnh. Để đảm bảo cho người dân đi lại, du lịch thuận lợi, an toàn, những ngày qua Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh) đã tích cực triển khai các phương án đảm bảo TTATGT trên tuyến được giao phụ trách. Thiếu tá Lê Văn Sáng-Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3-cho biết: Trong những ngày qua có hơn 10.000 lượt người và phương tiện lưu thông qua tuyến quốc lộ 19 tạo ra áp lực giao thông rất lớn. Đơn vị đã tập trung toàn lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát 24/24 giờ để đảm bảo TTATGT gắn với công tác phát hiện, phòng-chống các loại tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ nên trong 4 ngày nghỉ lễ, trên tuyến không xảy ra vụ tai nạn, va chạm giao thông nào, trật tự xã hội cũng được giữ ổn định…

Công an huyện Phú thiện kiểm soát giao thông trên tuyến giao thông liên xã. Ảnh: Lê Anh



Không chỉ làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT, trong dịp nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát Cơ động và các phòng, đội nghiệp vụ khác của Công an toàn tỉnh cũng đã làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm TTATGT, trật tự xã hội. Điển hình như vụ việc Công an huyện Chư Sê đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 1 vụ tụ tập có dấu hiệu đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự tại Khu công nghiệp phía Nam tỉnh. Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự Công an huyện Chư Sê-thông tin: Công an huyện Chư Sê nhận được tin báo tại khu vực Khu Công nghiệp phía Nam tỉnh (thuộc xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) xảy ra tình trạng thanh-thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số tụ tập điều khiển xe máy lưu thông thành đoàn để đua, kéo, nẹt pô, bốc đầu, lạng lách, đánh võng… gây mất trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện đã tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện Chư Sê xây dựng kế hoạch, phương án ngăn chặn, xử lý. Cụ thể, vào lúc 12 giờ 5 phút, ngày 1-5, Công an huyện Chư Sê đã huy động toàn bộ lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự, cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ và Công an xã Ia Tiêm đồng loạt xuất quân thực hiện theo phương án, kế hoạch đã có trước đó. Kết quả đã tạm giữ hơn 20 đối tượng, 17 xe máy, 4 dao phóng lợn khi các đối tượng đang tụ tập, gây náo loạn trên các tuyến đường thuộc Khu Công nghiệp phía Nam tỉnh. Hiện Công an huyện Chư Sê đang tiếp tục xác minh làm rõ các đối tượng khác và hành vi vi phạm để xử lý theo quy định.



Cũng nhờ chủ động triển khai các giải pháp nên trong 4 ngày nghỉ lễ, 16/17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh không xảy ra TNGT, chỉ xảy ra 2 vụ tại huyện Chư Sê làm 1 người chết, 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021 (4 ngày nghỉ), TNGT giảm 1 vụ, giảm 4 người chết và giảm 1 người bị thương. Bên cạnh đó, các lực lượng của Công an tỉnh đã đảm bảo không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến. Ngoài ra, qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, lập biên bản 1.176 trường hợp vi phạm, xử lý 887 trường hợp với số tiền 506 triệu đồng; tạm giữ 1 ô tô, 285 xe mô tô, 401 giấy tờ các loại. Trong đó, lực lượng CSGT kiểm tra 1.531 lượt phương tiện, phát hiện 134 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Các đối tượng gây náo loạn tại khu Công nghiệp phía Nam Gia Lai bị Công an huyện Chư Sê bắt giữ. Ảnh Công an cung cấp



Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an các địa phương cũng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vừa tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy định về phòng-chống dịch Covid-19, vừa tập trung phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi gây rối ANTT, tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự. Bố trí lực lượng tuần tra canh gác bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm nên tình hình ANTT trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản ổn định.

Theo đó, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, 1 vụ tự tử làm chết 1 người; phát hiện, xử lý 1 vụ/1 đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép tại thị xã Ayun Pa, thu giữ hơn 8 m3 gỗ; phát hiện 2 vụ/6 đối tượng có hành vi vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy dạng khay và 0,828 gam ketamin và tạm giữ hình sự 5 đối tượng. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 100% các vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 1 đối tượng truy nã, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn tỉnh.



LÊ ANH