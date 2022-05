Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm tổ chức sự kiện kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 19-5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa tiến hành kiểm tra an toàn PCCC tại 10 địa điểm tổ chức Tuần lễ sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022).





Các địa điểm được tiến hành kiểm tra như Bảo tàng tỉnh, UBND tỉnh, Hội trường 2-9, Khách sạn Pleiku, Công ty TNHH phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh, Chi nhánh Công ty TNHH Olam Gia Lai…

Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH tiến hành kiểm tra tại các địa điểm tổ chức Tuần sự kiện kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc



Qua kiểm tra hồ sơ quản lý, theo dõi công tác PCCC-CNCH và kiểm tra tình hình thực tế cho thấy, lãnh đạo các cơ quan đã chỉ đạo triển khai thực hiện một số biện pháp PCCC như: thành lập đội và duy trì hoạt động đội PCCC cơ sở; ban hành các nội quy, quy định về an toàn PCCC; lập hồ sơ quản lý công tác PCCC, xây dựng phương án PCCC của cơ sở; tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, đầu tư kinh phí trong lĩnh vực PCCC tại cơ sở mình quản lý; đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên thực hiện công tác PCCC; kịp thời khắc phục các kiến nghị về công tác PCCC.



Đồng thời lực lượng PCCC tại chỗ đã tự tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở, tự tổ chức học và thực tập các tình huống trong phương án chữa cháy đã được phê duyệt; đa số lực lượng PCCC tại chỗ đã được tập huấn nghiệp vụ PCCC nên cơ bản biết sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ và nắm bắt được quy trình xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra.



Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã kiến nghị, nhắc nhở 47 tồn tại, thiếu sót của các đơn vị như: chưa trang bị đầy đủ trang-thiết bị PCCC-CNCH, chưa có máy bơm chữa cháy dự phòng, máy bơm chữa cháy dự phòng bị hỏng, đội viên PCCC ở cơ sở chưa được huấn luyện nghiệp vụ PCCC…



Theo đó, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã đề nghị các cơ sở cam kết tăng cường công tác PCCC, thường xuyên kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC, kiểm tra hệ thống điện, kiểm soát việc sử dụng các nguồn nhiệt, kịp thời phát hiện và khăc phục các tồn tại, thiếu sót, không để cháy, nổ xảy ra trong thời gian diễn ra Tuần lễ sự kiện kỷ niệm.



VĂN NGỌC