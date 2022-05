Cựu chiến binh góp sức bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần cùng chính quyền, ngành chức năng địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mô hình “CCB tham gia bảo đảm an ninh trật tự” của xã Ayun (huyện Mang Yang) được thành lập từ năm 2018 gồm 3 tổ với 12 thành viên. Đều đặn vào ngày 15 và 30 hàng tháng, các tổ luân phiên phối hợp cùng lực lượng Công an xã tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, phòng-chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, các CCB còn thường xuyên đến tận nhà dân để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các quy định của pháp luật và của địa phương.

Hiệu quả mô hình mang lại không chỉ đơn thuần là xử lý các vụ việc phát sinh mà dần hình thành ý thức “tự phòng” và bảo vệ tài sản của người dân, phát huy tính chủ động trong đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đây, trong thôn 1 (xã Ayun) thường xảy ra các vụ việc như gây rối trật tự, trộm cắp tài sản, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông… Từ khi mô hình “CCB tham gia bảo đảm an ninh trật tự” đi vào hoạt động, các vụ việc nói trên đã giảm hẳn. Các CCB tham gia mô hình thường xuyên phối hợp tuần tra, ngăn chặn nhiều vụ việc vi phạm trong thôn, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an xã; đồng thời duy trì các tổ hòa giải giải quyết nhiều vụ việc ngay tại cơ sở, tạo được niềm tin trong Nhân dân. Bà Bùi Thị Mỹ Hương (thôn 1, xã Ayun) cho hay: “Từ khi mô hình “CCB tham gia bảo đảm an ninh trật tự” đi vào hoạt động, tôi thấy tình hình an ninh trật tự ở đây rất đảm bảo. Tai nạn giao thông, các vụ việc mâu thuẫn trên địa bàn giảm đáng kể, giúp bà con yên tâm làm ăn”.

Cán bộ Hội CCB xã Ia Sao kiểm tra hệ thống camera tại tuyến đường liên thôn. Ảnh: Hà Phương

Ông Lê Doãn Điệp-Chủ tịch Hội CCB xã Ayun-cho biết: “Mô hình “CCB tham gia bảo đảm an ninh trật tự” hoạt động rất hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự ở xã. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thành viên của các tổ đã phối hợp với các lực lượng tại địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tuyên truyền, nhắc nhở bà con chấp hành tốt các quy định về phòng-chống dịch. Từ hiệu quả ấy, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này”.

Tương tự, Hội CCB xã Ia Sao (huyện Ia Grai) cũng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức xây dựng, duy trì, nhân rộng nhiều mô hình, tổ tự quản về an ninh trật tự. Ông Lê Văn Lăng-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Sao-thông tin: “Hội CCB xã hiện có 352 hội viên. Trong thời gian qua, Hội đã tích cực phối hợp tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã. Hiện nay, 12 thôn, làng của xã đều đã thành lập các tổ tự quản giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội với nòng cốt là các hội viên CCB”.

Ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-cho biết: Hàng năm, Hội CCB tỉnh xây dựng chương trình phối hợp với Công an tỉnh triển khai các mô hình bảo đảm an ninh trật tự ở nông thôn. Lực lượng CCB tham gia các tổ tự quản an ninh trật tự hoạt động rất tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có hiệu quả. Các hội viên cũng tham gia các tổ hòa giải để giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn.

“Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “CCB tham gia bảo đảm an ninh trật tự”. Bên cạnh đó, Hội đẩy mạnh công tác phối hợp với chính quyền, lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự phát sinh trên địa bàn, góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng phát triển sâu rộng”-Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhấn mạnh.