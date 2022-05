Công ty 74 phát động đợt thi đua cao điểm tri ân người có công với cách mạng

(GLO)- Ngày 10-5, Công ty 74 (Binh đoàn 15) tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm "Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng", kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).





Cán bộ, nhân viên đơn vị thuộc Công ty 74 được tặng huy chương Chiến sĩ vẻ vang. Ảnh: Sơn Tùng



Đợt thi đua cao điểm được tổ chức từ ngày 14-5 đến ngày 27-7-2022, tập trung tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc và quân đội; đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”; đẩy mạnh tinh thần lao động sản xuất và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gắn đợt thi đua cao điểm với phong trào thi đua “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn” và phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” nhằm tạo ra động lực mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc, khai thác các loại vườn cây; phấn đấu đến ngày 27-7, sản lượng khai thác mủ cao su toàn Công ty đạt 40% kế hoạch năm; tay nghề kỹ thuật hàng tháng đạt trên 85% khá, giỏi; không có quân số tự ý nghỉ cạo không có lý do.



Dịp này, đơn vị cũng tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, động viên và khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn, làng trên địa bàn công ty đóng quân. Vận động cán bộ, chiến sĩ, người lao động tích cực tham gia đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và thực hiện có hiệu quả các phong trào, chương trình, kế hoạch: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, xây tặng nhà tình nghĩa, “Nhà đồng đội”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Nhà mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, “Nhà mái ấm tình thương”; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt an sinh xã hội trên địa bàn.



Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của cấp trên, lãnh đạo Công ty 74 đã trao huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba cho cán bộ, công nhân viên và trao giấy khen của Công ty cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2022.



SƠN TÙNG