Công an huyện Kbang khởi công nhà tình nghĩa

(GLO)- Sáng 12-5, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình Thượng úy Hoàng Văn Hòa-Phó Trưởng Công an xã Sơ Pai (trú tại làng Đầm Khương, xã Tơ Tung).





Thừa ủy quyền của Công an tỉnh, Công an huyện Kbang trao số tiền 100 triệu đồng cho gia đình Thượng úy Hoàng Văn Hòa để xây nhà. Ảnh: Hoàng Quý

Gia đình Thượng úy Hoàng Văn Hòa có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ già yếu, vợ chưa có nghề nghiệp, hai con còn nhỏ. Trước hoàn cảnh đó, Công an tỉnh đã vận động Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng để gia đình có kinh phí xây dựng ngôi nhà khang trang hơn.



Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Công an tỉnh, Công an huyện Kbang trao số tiền 100 triệu đồng cho gia đình Thượng úy Hoàng Văn Hòa. Nhận được sự quan tâm của Công an tỉnh, đồng chí Hòa xúc động và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ của ngành Công an.



Công trình có ý nghĩa nhân văn, thể hiện tấm lòng, tình cảm, sự cảm thông và chia sẻ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai với mong muốn Thượng úy Hòa và gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.



NGỌC MINH