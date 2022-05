Chư Păh chăm lo an sinh xã hội

(GLO)- Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bà Rơ Châm H’Phik-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh-thông tin: “Bên cạnh công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, chương trình an sinh xã hội, công tác giảm nghèo luôn được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Từ việc vận động hỗ trợ kịp thời đã góp phần động viên hộ nghèo, hộ khó khăn, các đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.

Năm 2021, Mặt trận các cấp đã vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia phòng-chống dịch Covid-19. Một trong những việc làm thiết thực đó là hưởng ứng Thư kêu gọi toàn dân đoàn kết, ủng hộ Quỹ phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chỉ đạo Mặt trận cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân về ý nghĩa tốt đẹp và mục đích quan trọng của việc ủng hộ Quỹ. Qua đó, huyện vận động được 15 tấn rau củ quả, gần 6,5 tấn gạo, hơn 500 thùng mì tôm cùng nhiều nhu yếu phẩm khác chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hỗ trợ cho các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngoài ra, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện còn phối hợp với các đoàn thể triển khai xây mới 8 căn nhà “Đại đoàn kết”, mỗi căn nhà trị giá 70 triệu đồng; sửa chữa 5 căn nhà. Các đoàn thể phối hợp hỗ trợ xây dựng 11 nhà tình thương và sửa chữa 8 căn nhà; tặng trên 7.500 suất quà cho hội viên, đoàn viên nghèo, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội; trao tặng 2.500 bộ quần áo cho các em học sinh nghèo vượt khó; phối hợp với các tổ chức thành viên huy động nguồn lực từ các chương trình tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư sản xuất, chăn nuôi.

Ông Rơ Châm Quin (làng Krái, thị trấn Phú Hòa) chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Hà Phương

Bên cạnh các chính sách an sinh xã hội, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” cũng được triển khai rộng rãi. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Hội Nông dân huyện, các xã: Hà Tây, Ia Khươl, Ia Phí, Chư Đang Ya và thị trấn Phú Hòa xây dựng mô hình nuôi bò, dê, cá lồng. Ngoài ra, Mặt trận các cấp còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bà Đinh Thị Thủy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Hòa-cho biết: “Hiện thị trấn còn 7 hộ nghèo và 85 hộ cận nghèo. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã chú trọng đa dạng hình thức hỗ trợ sinh kế, duy trì, phát triển mô hình hỗ trợ bò, heo giống cho hộ khó khăn để vươn lên thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, xây dựng và duy trì các mô hình, câu lạc bộ, tổ hội nghề nghiệp để giúp nhau trong công việc và cuộc sống. Cụ thể, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ bò, heo cho 8 hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng; trao xe kem thoát nghèo cho 1 hộ trị giá hơn 16 triệu đồng”.

Là một trong những gia đình được hỗ trợ bò sinh sản, ông Rơ Châm Quin (làng Krái, thị trấn Phú Hòa) vui mừng nói: “Gia đình thuộc diện hộ nghèo. Hàng ngày, vợ chồng tôi đi làm thuê kiếm sống. Tôi rất vui mừng khi được các cơ quan, đoàn thể quan tâm hỗ trợ gia đình 1 con bò. Tôi hứa sẽ chăm sóc bò thật tốt”.

Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, bản thân bị khuyết tật ở chân, gia đình lại không có đất sản xuất, nhiều năm nay, ông Nguyễn Viết Bình (61 tuổi, thôn 4, thị trấn Phú Hòa) phải vất vả làm kem đi bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trước những khó khăn của gia đình, Ủy ban MTTQ thị trấn Phú Hòa đã tặng cho ông một chiếc xe kem để có phương tiện đi lại dễ dàng hơn trong việc mưu sinh. Ông Bình bộc bạch: “Tôi rất mừng vì được trao tặng chiếc xe, giúp gia đình vơi bớt phần nào khó khăn trong đi lại, buôn bán”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh thông tin thêm: “Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Các chính sách giảm nghèo tập trung vào việc hỗ trợ về sản xuất để các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân”.