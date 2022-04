Phú Yên - mưa dông kéo dài trong dịp lễ 30.4-1.5

Phú Yên dự báo có mưa dông kéo dài từ ngày 29.4 đến ngày 3.5 do ảnh hưởng của vùng áp thấp, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đề nghị đến các đơn vị triển khai công tác chủ động ứng phó với mưa lớn, thời tiết nguy hiểm và gió mạnh trên biển, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phú Yên dự báo đón mưa dông kéo dài trong dịp lễ 30.4-1.5.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22,0-25,0 độ Vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam nên từ chiều tối mai (30.4) đến ngày 1.5, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt. Từ gần sáng 1.5 đến ngày 2.5, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía Nam có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông nên từ nay (29.4) đến ngày 3.5, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng từ nay (29.4) đến ngày 30.4 khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa; lượng mưa 70-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 kéo dài đến 4 ngày, từ ngày 29.4 đến ngày 3.5 nên như cầu du lịch của người dân trên cả nước tăng cao, riêng Phú Yên dự kiến đón 21.000 lượt khách đến tham quan, du lịch. Do đợt áp thấp xảy ra đúng vào dịp lễ, nên có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra thiệt hại về người về tài sản. Do đó, công tác chuẩn bị ứng phó với thời tiết xấu để giảm thiểu thiệt hại thấp nhất do thiên tai gây ra là cấp thiết.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã gửi văn bản đề nghị đến các địa phương, đơn vị triển khai công tác chủ động ứng phó với mưa lớn, thời tiết nguy hiểm và gió mạnh trên biển, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là dịp nghỉ lễ 30.4-1.5.2022.

Cụ thể, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đề nghị các đơn vị: Chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân các biện pháp ứng phó thời tiết xấu như: Mưa lớn, dông lốc và áp thấp trên biển.

Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vùng áp thấp trên biển có khả năng mạnh thêm, để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Chủ động chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại địa phương, đơn vị; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng phó, khắc phục nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Tổ chức trực ban theo dõi, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, UBND tỉnh Phú Yên.