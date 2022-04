Gia Lai quy định mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật

(GLO)- HĐND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết quy định mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.





Theo đó, Nghị quyết quy định mức chi tiền thưởng tại các hoạt động văn hóa, nghệ thuật do cấp tỉnh tổ chức. Đối với cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng: giải A, B, C, khuyến khích toàn đoàn có mức chi lần lượt là 6 triệu đồng, 5 triệu đồng, 4 triệu đồng và 3 triệu đồng; quy định cụ thể đối với từng thể loại đơn ca, song ca, tam ca, múa, nhạc cụ, tốp ca, giới thiệu sách, bình sách, kể chuyển, kịch với mức thưởng từ 400 ngàn đồng đến 2 triệu đồng.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng quy định mức chi cho triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Hoàng Ngọc





Đối với triển lãm, giải A, B, C, khuyến khích của tác phẩm mỹ thuật lần lượt là 3 triệu đồng, 2,5 triệu đồng, 2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng; tác phẩm nhiếp ảnh lần lượt là 1,5 triệu đồng, 1,2 triệu đồng, 900 ngàn đồng và 600 ngàn đồng.



Mức chi tiền thưởng tại các hoạt động văn hóa, nghệ thuật do cấp huyện tổ chức bằng 70%, cấp xã bằng 50% mức chi tiền thưởng tại các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tương ứng. Số lượng giải thương tại các hoạt động văn hóa, nghệ thuật không quá 35% số lượng tác phẩm, tiết mục tham dự. Trong đó, số lượng giải A không vượt quá 35% tổng số lượng các giải B, C và khuyến khích.



Nghị quyết cũng quy định mức bồi dưỡng cho các thành phần nhân sự tham gia tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Cụ thể, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên Ban tổ chức lần lượt hưởng mức 220 ngàn đồng, 170 ngàn đồng, 150 ngàn đồng/người/buổi. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng nghệ thuật hưởng mức 600 ngàn đồng, 500 ngàn đồng, 400 ngàn đồng/người/buổi. Thư ký, dẫn chương trình 300 ngàn đồng/buổi; Trưởng Tiểu ban, Phó Trưởng tiểu ban, thành viên lần lượt hưởng 150 ngàn đồng, 120 ngàn đồng, 100 ngàn đồng/người/buổi; bộ phận kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, màn hình Led hưởng 150 ngàn đồng/người/buổi; hậu đài phục vụ sân khấu 100 ngàn đồng. Trường hợp 1 người được phân công tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật thì chỉ được hưởng 1 mức bồi dưỡng cao nhất.



KIỀU PHAN