Gia Lai: Phấn đấu đến năm 2025 có 50% trẻ từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn

(GLO)- Ngày 5-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ký ban hành Quyết định 260/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng-chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030.





Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ayun Pa tổ chức dạy bơi cho học sinh tiểu học. Ảnh: Phương Tú

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn đuối nước trẻ em; bảo đảm tính mạng và sức khỏe của trẻ, hạnh phúc của gia đình và xã hội. Phấn đấu 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước vào năm 2025 và 60% vào năm 2030; 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn vào năm 2025 và 60% vào năm 2030; đảm bảo 100% các cơ sở tổ chức hoạt động bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước có huấn luyện viên, hướng dẫn viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ đuối nước được tập huấn kiến thức nghiệp vụ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị chuyên môn, vệ sinh, an toàn theo quy định của pháp luật; 90% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng-tránh tai nạn đuối nước trẻ em vào năm 2025 và 95% vào năm 2030; giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước vào năm 2025 và 20% vào năm 2030 so với năm 2020.



Để thực hiện kế hoạch, các sở, ngành, địa phương cần xác định đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng-tránh đuối nước trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội. Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên về phòng-tránh tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động dạy bơi và phòng-tránh tai nạn đuối nước trẻ em. Kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước. Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả triển khai Chương trình.



KIỀU PHAN