Công an truy tìm người phát tán clip nam sinh trường chuyên nhảy từ tầng cao chung cư tự tử

Công an quận Hà Đông phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội truy tìm người phát tán clip nam sinh lớp 10 trường chuyên nhảy từ tầng cao chung cư tử vong.





Ngày 2.4, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang truy tìm người tung lên mạng xã hội clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh rơi từ tầng cao chung cư Văn Phú Victoria (phường Phú La) xuống đất tử vong.



Công an quận Hà Đông cho hay, trong tối 1.4 và rạng sáng 2/4, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam sinh trèo qua lan can ban công được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội kèm theo đó là nội dung bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân khiến mạng xã hội xôn xao.



Theo Công an quận Hà Đông, sự việc xảy ra vô cùng xót xa. Clip nam sinh rơi từ tầng cao chung cư ảnh hưởng nặng nề tới gia đình nên việc phát tán clip lên mạng xã hội là không thể chấp nhận được.



Như Báo Lao động đã đưa tin, khoảng 4h15 ngày 1.4, Công an phường Phú La nhận tin báo từ đơn vị quản lý về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên tại khu vực sảnh khu chung cư Văn Phú Victoria, rơi từ tầng cao xuống.



Công an phường sau đó đã tới phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an quận Hà Đông khám nghiệm, điều tra.



Bước đầu, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là L.N.N.M. (16 tuổi) trú tại một căn hộ tầng 28 tòa V1. Nạn nhân đang học lớp 10 tại một trường THPT chuyên ở Hà Nội.



https://laodong.vn/phap-luat/cong-an-truy-tim-nguoi-phat-tan-clip-nam-sinh-truong-chuyen-nhay-tu-tang-cao-chung-cu-tu-tu-1030054.ldo



Theo VIỆT DŨNG (LĐO)