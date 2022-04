Câu lạc bộ "Bạn giúp bạn": Giúp người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Sau gần 2 năm thành lập, Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” ở xã Ia Băng (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trở thành điểm tựa để những người từng lầm lỡ xóa bỏ mặc cảm và tái hòa nhập cộng đồng.

Câu lạc bộ (CLB) “Bạn giúp bạn” xã Ia Băng được thành lập vào tháng 9-2020 với 28 thành viên. Đến nay, CLB đã thu hút gần 40 thành viên tham gia. Theo Đại úy Lê Thế Nông-Phó Trưởng Công an xã, Chủ nhiệm CLB, đa phần những người lầm lỡ sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đều có hoàn cảnh rất khó khăn, không có việc làm nên rất dễ bị sa ngã trở lại. Vì vậy, CLB thường xuyên phối hợp các ban ngành, đoàn thể của xã vận động, tuyên truyền, tặng quà và hỗ trợ cây-con giống giúp họ phát triển kinh tế, vượt qua mặc cảm, vươn lên làm lại cuộc đời. “Để CLB hoạt động hiệu quả, ngoài sinh hoạt theo định kỳ hàng tháng, Ban chủ nhiệm còn gặp gỡ riêng từng thành viên để trò chuyện, nắm bắt tâm tư, khuyên bảo, giúp đỡ về mặt tinh thần; đồng thời, tìm cách hỗ trợ về vật chất. Mục đích cuối cùng là giúp chuyển biến nhận thức của các thành viên”-Đại úy Nông cho hay.

Anh Hyet (làng O Yố, xã Ia Băng) từng chấp hành án phạt tù 10 năm về tội cướp giật tài sản. Tháng 4-2020, anh được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, trở về với gia đình trước thời hạn 2 năm 6 tháng. “Sau khi ra trại với 2 bàn tay trắng, mình đối mặt với bao khó khăn, thử thách. Nhà nghèo, các anh chị đều có gia đình ở riêng. Mình cứ nghĩ sẽ không thể đối diện được với cuộc sống hiện tại. Thế nhưng, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của CLB mà mình đã dần xóa đi mặc cảm của một thời lầm lỗi. Lúc đầu tham gia CLB, mình cũng hơi e ngại, song lại được mọi người đối xử vui vẻ, thân thiết nên càng ngày mình càng thấy thích. Giờ đây, mình không còn mặc cảm nữa mà chỉ chăm lo làm ăn để ổn định cuộc sống gia đình”-anh Hyet bộc bạch.

Công an xã Ia Băng thăm hỏi, động viên và giúp đỡ những người lầm lỡ vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập với cộng đồng. Ảnh: Hà Phương

Tương tự, anh Trần Châu Hổ (thôn 5, xã Ia Băng) cũng phạm tội cướp giật tài sản với mức án 4 năm tù. Sau khi ra trại trở về với gia đình, anh gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Được sự giúp đỡ, động viên của người thân, chính quyền địa phương và bằng nỗ lực của bản thân, anh đã dần gầy dựng lại kinh tế, ổn định cuộc sống. Anh thổ lộ: Nhận thức được những sai lầm trong quá khứ, tôi luôn tự nhủ rằng bản thân cần cố gắng, nỗ lực hết mình để làm một việc gì đó có ích cho gia đình và xã hội. Khi tham gia CLB, tôi được cơ quan Công an và chính quyền địa phương động viên, hỗ trợ về thủ tục vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền 50 triệu đồng để đầu tư mua máy cày làm phương tiện sản xuất. Ngoài ra, các thành viên CLB còn thường xuyên chia sẻ, động viên, học hỏi kinh nghiệm làm ăn với nhau. Tôi thấy rất ý nghĩa và mong rằng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ để những người như tôi có điều kiện vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Từ khi thành lập cho đến nay, CLB “Bạn giúp bạn” xã Ia Băng đã tặng quà, hỗ trợ về cây-con giống, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hàng chục thành viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 2 trường hợp vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế. Ông Lê Văn Hùng-Chủ tịch UBND xã Ia Băng-cho biết: “Sau khi hình thành CLB, chính quyền địa phương cùng Công an đã phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên để giúp những trường hợp trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Những người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì tạo điều kiện giúp họ vay vốn từ ngân hàng để làm ăn, ổn định cuộc sống. Chúng tôi cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà những người đã chấp hành xong án phạt tù gặp phải để giúp họ học nghề, tìm kiếm việc làm. Từ đó, khích lệ tinh thần, ý chí phấn đấu vươn lên sống tốt hơn, góp phần kéo giảm tình trạng tái phạm, giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”.