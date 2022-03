Pleiku: Khen thưởng 47 tập thể, cá nhân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

(GLO)- Chiều 4-3, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" TP. Pleiku tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku; Thượng tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an thành phố chủ trì hội nghị.

Theo đó, thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021 trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là sự bùng phát đợt dịch Covid-19 lần thứ 4; song được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, sự kết hợp triển khai của các cấp, ban, ngành, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát, kinh tế-xã hội duy trì ổn định và tăng trưởng khá, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

Trong năm 2021, địa bàn thành phố xảy ra 189 vụ phạm pháp hình sự, tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 74 tỷ đồng. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức 105 lượt phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới, với 9.890 lượt người tham dự.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2021. Ảnh: Bá Bính

Lực lượng Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền, vận động tập trung tại 305 tổ dân phố, thôn, làng, 33 trường học, có khoảng 28.879 người tham gia; phát 14.450 thông báo tình hình tội phạm đến các hộ dân, vận động cá biệt 155.400 lượt hộ trọng điểm…

Với những nỗ lực đó phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã có chuyển biến tích cực, ý thức của Nhân dân trong đấu tranh tố giác tội phạm được nâng lên. Năm 2021, Công an thành phố đã nhận được hơn 507 tin báo tố giác tội phạm do nhân dân cung cấp, trong đó có hơn 346 tin có giá trị giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá nhanh các vụ án.

Công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2021 trên địa bàn thành phố cũng được quan tâm và đạt những kết quả quan trọng. Thành phố hiện có 32 loại mô hình, câu lạc bộ trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", điển hình như: “Camera an ninh phố phường”, “Tổ bảo vệ thời vụ nông sản”, “Phiên tòa giả định”...

Phát biểu giao nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác phòng-chống tội phạm; tập trung mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Lực lượng Công an tích cực phối hợp tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện kinh tế, chính trị diễn ra trên địa bàn.

Dịp này, UBND TP. Pleiku đã tặng giấy khen cho 21 tập thể, 20 cá nhân; lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2021.