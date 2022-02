(GLO)- Sáng 28-2, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên, Bộ Công an) đã khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022. Dự lễ khai giảng có Đại tá Phùng Văn Chiến-Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

445 chiến sĩ là công dân tỉnh Gia Lai và Kon Tum tham gia khóa huấn luyện. Ảnh: Lê Ánh

Tham gia khóa huấn luyện đợt này có 445 chiến sĩ mới là công dân tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Trong thời gian 3 tháng, các chiến sĩ sẽ được truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cơ bản về chính trị, pháp luật, điều lệnh Công an nhân dân, quân sự, võ thuật; nghiệp vụ Cảnh sát Cơ động, các nội dung bảo vệ mục tiêu, vũ trang canh gác, tuần tra, giải tán đám đông gây rối an ninh trật tự, bạo loạn và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Phùng Văn Chiến yêu cầu các chiến sĩ mới nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách để đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ làm công tác quản lý, huấn luyện và chiến sĩ mới cần chấp hành tốt các biện pháp phòng-chống dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe, hoàn thành xuất sắc chương trình huấn luyện.

Được biết, trong năm 2022, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên sẽ huấn luyện cho 1.155 tân binh thuộc Công an các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak, Đak Nông và Lâm Đồng. Sau khi huấn luyện, các chiến sĩ mới sẽ được bàn giao đến Công an các đơn vị, địa phương để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.