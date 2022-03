Đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Kết quả tích cực

(GLO)- Kết thúc đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Không chỉ giữ vững trật tự ATGT, lực lượng CSGT còn phát hiện, xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự.

Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh và Cục CSGT (Bộ Công an) về việc thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, Phòng CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, kiềm chế tai nạn giao thông. Trong đó, mục tiêu trọng tâm là tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với Công an các địa phương, các phòng nghiệp vụ khác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là những tuyến phức tạp về ATGT để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải trọng, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe… Ngoài ra, tập trung kiểm tra, xử lý xe ô tô khách chở quá số người quy định, xe không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật; dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định.

Theo đó, trong đợt cao điểm (từ ngày 15-12-2021 đến hết 14-2-2022), lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức 4.100 ca công tác, huy động 16.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, tổ chức kiểm tra 61.500 lượt phương tiện trên các tuyến đường được phân công. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã lập biên bản hơn 12.400 trường hợp vi phạm; phạt vi phạm hành chính gần 11.300 tr­ường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 5,7 tỷ đồng; tạm giữ 42 xe ô tô, 1.864 xe máy, 3.648 giấy tờ các loại và tước 370 giấy phép lái xe có thời hạn.

Cùng với đó, lực lượng CSGT đã phối hợp với các đội nghiệp vụ, chính quyền các địa phương tổ chức tuần tra, xử phạt 372 trường hợp, nhắc nhở 1.836 trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ để họp chợ, buôn bán trái phép. Ngoài ra, qua công tác tuần tra, kiểm soát và công tác phối hợp, lực lượng CSGT cũng đã phát hiện 8 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 3 đối tượng, tạm giữ 4 xe ô tô, 4 xe máy, 9,66 gram ma túy, 0,956 m3 gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc cùng nhiều tang vật khác.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT. Ảnh: Lê Anh

Song song với công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và cho từng đối tượng cụ thể. Theo đó, lực lượng CSGT đã phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng 353 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về trật tự ATGT; tổ chức 168 lượt tuyên truyền bằng xe loa lưu động, cấp phát 5.874 tờ rơi tuyên truyền và cảnh báo các hành vi nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng liên quan và chính quyền địa phương tổ chức 464 buổi tuyên truyền tập trung, lồng ghép với tuyên truyền phòng-chống tội phạm tại 17 trường học, 5 doanh nghiệp vận tải, 1 điểm tôn giáo và 441 thôn, làng, tổ dân phố, thu hút gần 11.000 lượt người tham gia; tuyên truyền trực tiếp cho hơn 8.000 lượt người tham gia giao thông, tổ chức cho 300 chủ xe công nông ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ và hơn 1.600 phụ huynh học sinh cam kết không giao xe cho con em chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tiến hành gọi hỏi, răn đe 1.122 thanh-thiếu niên thường xuyên sử dụng phương tiện giao thông càn quấy, gây mất trật tự ATGT và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, qua phân tích của Phòng CSGT thì thực tế vẫn còn một số mặt hạn chế làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT như: công tác tuyên truyền tại một số địa phương ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số chưa được thực hiện thường xuyên; một số nơi chưa huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành chung tay với lực lượng CSGT trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về ATGT. Ngoài ra, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của một số người dân chưa cao dẫn đến xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Chính vì vậy, dù đã kéo giảm được 2,13% số người chết do tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2021 nhưng lại tăng 11,86% về số vụ và tăng 46,34% số người bị thương.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh thông tin: Với những kết quả đạt được và bài học rút ra từ đợt cao điểm, thời gian tới, lực lượng CSGT toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tạo thói quen tuân thủ pháp luật về trật tự ATGT cho người dân. Đồng thời, phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; khảo sát các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, tuyến quốc lộ, tỉnh lộ có tình hình trật tự ATGT phức tạp để tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT. Tiếp tục rà soát lại các bất cập trong tổ chức giao thông; các “điểm đen” tai nạn giao thông để kiến nghị các ngành chức năng khắc phục nhằm quyết tâm đạt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông 5-10% trong năm 2022.